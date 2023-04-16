https://sputnikarabic.ae/20230416/البنك-الدولي-يوافق-على-تمديد-برنامج-اقتصادي-للاجئين-السوريين-في-الأردن-1075971657.html
البنك الدولي يوافق على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين في الأردن
البنك الدولي يوافق على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين في الأردن
أعلن البنك الدولي موافقته، اليوم الأحد، على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، وذلك بناء على طلب الحكومة الأردنية. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T08:45+0000
2023-04-16T08:45+0000
2023-04-16T08:48+0000
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ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661670 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وحسب وكالة "عمون"، تم تمديد إغلاق برنامج "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، ليصبح في 31 يناير/كانون الثاني 2024.واقترح الأردن أيضا زيادة نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، مع تمديده لمدة عام، حيث صرف البنك قرابة 386 مليون دولار للبرنامج منذ إطلاقه. فيما لم تظهر وثيقة البنك الدولي أنه وافق على مقترح زيادة الإنفاق على البرنامج.يذكر أن البنك الدولي كان قد وافق على تمويل البرنامج في عام 2016 بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار.ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات.
https://sputnikarabic.ae/20211119/الأردن-52-ألف-لاجئ-سوري-عادوا-برغبتهم-إلى-بلادهم-في-الـ-3-سنوات-الأخيرة-1050750877.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
البنك الدولي يوافق على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين في الأردن
08:45 GMT 16.04.2023 (تم التحديث: 08:48 GMT 16.04.2023) تابعنا عبر
أعلن البنك الدولي موافقته، اليوم الأحد، على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، وذلك بناء على طلب الحكومة الأردنية.
ويستضيف الأردن
أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661670 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحسب وكالة
"عمون"، تم تمديد إغلاق برنامج "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، ليصبح في 31 يناير/كانون الثاني 2024.
19 نوفمبر 2021, 10:58 GMT
واقترح الأردن أيضا زيادة نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، مع تمديده لمدة عام، حيث صرف البنك قرابة 386 مليون دولار للبرنامج منذ إطلاقه.
فيما لم تظهر وثيقة البنك الدولي أنه وافق على مقترح زيادة الإنفاق على البرنامج.
يذكر أن البنك الدولي
كان قد وافق على تمويل البرنامج في عام 2016 بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات.