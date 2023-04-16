https://sputnikarabic.ae/20230416/البنك-الدولي-يوافق-على-تمديد-برنامج-اقتصادي-للاجئين-السوريين-في-الأردن-1075971657.html

البنك الدولي يوافق على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين في الأردن

البنك الدولي يوافق على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين في الأردن

أعلن البنك الدولي موافقته، اليوم الأحد، على تمديد برنامج اقتصادي خاص باللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، وذلك بناء على طلب الحكومة الأردنية. 16.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-16T08:45+0000

2023-04-16T08:45+0000

2023-04-16T08:48+0000

أخبار الأردن

العالم العربي

اقتصاد

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101351/73/1013517323_0:293:4608:2885_1920x0_80_0_0_01b95b645f1ec214361deec6570fd0e7.jpg

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 661670 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وحسب وكالة "عمون"، تم تمديد إغلاق برنامج "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، ليصبح في 31 يناير/كانون الثاني 2024.واقترح الأردن أيضا زيادة نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، مع تمديده لمدة عام، حيث صرف البنك قرابة 386 مليون دولار للبرنامج منذ إطلاقه. فيما لم تظهر وثيقة البنك الدولي أنه وافق على مقترح زيادة الإنفاق على البرنامج.يذكر أن البنك الدولي كان قد وافق على تمويل البرنامج في عام 2016 بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار.ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات.

https://sputnikarabic.ae/20211119/الأردن-52-ألف-لاجئ-سوري-عادوا-برغبتهم-إلى-بلادهم-في-الـ-3-سنوات-الأخيرة-1050750877.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار