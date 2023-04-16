https://sputnikarabic.ae/20230416/الرئيس-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-طاجيكستان-1075976704.html
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة طاجيكستان
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة طاجيكستان
تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، دعوة رسمية من نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون لزيارة بلاده. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T11:39+0000
2023-04-16T11:39+0000
2023-04-16T11:39+0000
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وحسب بيان الرئاسة العراقية، جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية طاجيكستان لدى العراق زبيد الله زبيد زاده في قصر بغداد، اليوم الأحد.وخلال اللقاء، أكد الرئيس العراقي على أهمية توسيع التعاون بين البلدين، والتنسيق المشترك من أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.وأشار رشيد إلى "ضرورة فتح سفارة طاجيكستان في بغداد لغرض تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين".من جانبه، أكد السفير الطاجيكستاني لدى بغداد، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون، وبما يخدم تطلعات الشعبين في التقدم والرخاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار طاجيكستان, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار طاجيكستان, العالم, العالم العربي, الأخبار
الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة طاجيكستان
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تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، دعوة رسمية من نظيره الطاجيكستاني إمام علي رحمون لزيارة بلاده.
وحسب بيان الرئاسة العراقية، جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية طاجيكستان لدى العراق
زبيد الله زبيد زاده في قصر بغداد، اليوم الأحد.
وخلال اللقاء، أكد الرئيس العراقي على أهمية توسيع التعاون بين البلدين، والتنسيق المشترك من أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.
وأشار رشيد إلى "ضرورة فتح سفارة طاجيكستان
في بغداد لغرض تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين".
من جانبه، أكد السفير الطاجيكستاني لدى بغداد، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون، وبما يخدم تطلعات الشعبين في التقدم والرخاء.