https://sputnikarabic.ae/20230416/وكالة-صندوق-النقد-ينتظر-إصلاحات-من-مصر-قبل-صرف-الشريحة-الثانية-من-قرضه-1075975708.html
وكالة: صندوق النقد ينتظر إصلاحات من مصر قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه
وكالة: صندوق النقد ينتظر إصلاحات من مصر قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه
أفادت تقارير اقتصادية، اليوم الأحد، بأن صندوق النقد الدولي ينتظر أن تنفذ مصر المزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها، وذلك قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه لها. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T11:02+0000
2023-04-16T11:02+0000
2023-04-16T11:02+0000
مصر
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942158_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9da18c056353560af2fa56bd9f70f830.jpg
ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن "الصندوق يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية".وأضافوا أن الصندوق ينتظر هذه الإصلاحات قبل إجراء المراجعة الأولى لضمان نجاحها.وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرًا لمصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.ويفترض أن يحفز دعم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين، بما في ذلك السعودية والإمارات، والتي وصفها بأنها "بالغة الأهمية".وتمثل صفقة صندوق النقد الدولي عنصرًا حيويًا في جهود مصر لإنعاش اقتصادها الذي انزلق إلى أزمة بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230130/ديون-مصر-متى-بدأت-القاهرة-الاقتراض-وكيف-تؤثر-التزاماتها-الكبيرة-على-الاقتصاد-1072886486.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104594/21/1045942158_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1b21d3385664464b9d47e0c9fd9ba717.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
وكالة: صندوق النقد ينتظر إصلاحات من مصر قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه
تابعنا عبر
أفادت تقارير اقتصادية، اليوم الأحد، بأن صندوق النقد الدولي ينتظر أن تنفذ مصر المزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها، وذلك قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه لها.
ونقلت
وكالة "بلومبرغ"، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن "الصندوق يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية".
وأضافوا أن الصندوق ينتظر هذه الإصلاحات قبل إجراء المراجعة الأولى لضمان نجاحها.
وكان صندوق النقد الدولي
قد وافق على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرًا لمصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويفترض أن يحفز دعم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين، بما في ذلك السعودية والإمارات، والتي وصفها بأنها "بالغة الأهمية".
وتمثل صفقة صندوق النقد الدولي عنصرًا حيويًا في جهود مصر
لإنعاش اقتصادها الذي انزلق إلى أزمة بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.