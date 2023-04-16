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https://sputnikarabic.ae/20230416/وكالة-صندوق-النقد-ينتظر-إصلاحات-من-مصر-قبل-صرف-الشريحة-الثانية-من-قرضه-1075975708.html
وكالة: صندوق النقد ينتظر إصلاحات من مصر قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه
وكالة: صندوق النقد ينتظر إصلاحات من مصر قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه
أفادت تقارير اقتصادية، اليوم الأحد، بأن صندوق النقد الدولي ينتظر أن تنفذ مصر المزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها، وذلك قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه لها. 16.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-16T11:02+0000
2023-04-16T11:02+0000
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ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن "الصندوق يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية".وأضافوا أن الصندوق ينتظر هذه الإصلاحات قبل إجراء المراجعة الأولى لضمان نجاحها.وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرًا لمصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.ويفترض أن يحفز دعم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين، بما في ذلك السعودية والإمارات، والتي وصفها بأنها "بالغة الأهمية".وتمثل صفقة صندوق النقد الدولي عنصرًا حيويًا في جهود مصر لإنعاش اقتصادها الذي انزلق إلى أزمة بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.
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مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

وكالة: صندوق النقد ينتظر إصلاحات من مصر قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه

11:02 GMT 16.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أفادت تقارير اقتصادية، اليوم الأحد، بأن صندوق النقد الدولي ينتظر أن تنفذ مصر المزيد من الإصلاحات التي تعهدت بها، وذلك قبل صرف الشريحة الثانية من قرضه لها.
ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن "الصندوق يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية".
وأضافوا أن الصندوق ينتظر هذه الإصلاحات قبل إجراء المراجعة الأولى لضمان نجاحها.
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وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مدته 46 شهرًا لمصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويفترض أن يحفز دعم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين، بما في ذلك السعودية والإمارات، والتي وصفها بأنها "بالغة الأهمية".
وتمثل صفقة صندوق النقد الدولي عنصرًا حيويًا في جهود مصر لإنعاش اقتصادها الذي انزلق إلى أزمة بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.
الدول العربية التي اقترضت من صندوق النقد الدولي وكيف تأثر اقتصادها - سبوتنيك عربي
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