https://sputnikarabic.ae/20230417/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-استطلاع-تساعد-أنظمة-هيمارس-الأمريكية-على-ضرب-الأهداف-1076006511.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة استطلاع تساعد أنظمة "هيمارس" الأمريكية على ضرب الأهداف
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة استطلاع تساعد أنظمة "هيمارس" الأمريكية على ضرب الأهداف
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، بإسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "شارك" فوق جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T09:38+0000
2023-04-17T09:38+0000
2023-04-17T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مصادرها الخاصة أن الطائرة المسيرة الأوكرانية "شارك" قامت بأول مهماتها في عام 2022.وفقًا للمطور، يتم إطلاق الطائرة من خلال المنجنيق والمحرك الكهربائي القادر على تسريع جهاز بجناح يبلغ طوله مترين حتى 150 كم /ساعة.وتم تجهيز الطائرة المسيرة بكاميرا ذات تقريب 30x ويمكنها العمل جنبًا إلى جنب مع منظومات "هيمارس" الأمريكية لاستكشاف الأهداف العسكرية، لهذا تم تجهيز الطائرة بنظام اتصال مغلق.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الطائرة-المسيرة-الروسية-موسكيت-تحلق-نحو-10-ساعات-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1075940156.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة استطلاع تساعد أنظمة "هيمارس" الأمريكية على ضرب الأهداف
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، بإسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "شارك" فوق جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مصادرها الخاصة أن الطائرة المسيرة الأوكرانية "شارك" قامت بأول مهماتها في عام 2022.
وفقًا للمطور، يتم إطلاق الطائرة من خلال المنجنيق والمحرك الكهربائي القادر على تسريع جهاز بجناح يبلغ طوله مترين حتى 150
وتم تجهيز الطائرة المسيرة بكاميرا ذات تقريب 30x ويمكنها العمل جنبًا إلى جنب مع منظومات "هيمارس" الأمريكية لاستكشاف الأهداف العسكرية، لهذا تم تجهيز الطائرة بنظام اتصال مغلق.