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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-استطلاع-تساعد-أنظمة-هيمارس-الأمريكية-على-ضرب-الأهداف-1076006511.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة استطلاع تساعد أنظمة "هيمارس" الأمريكية على ضرب الأهداف
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة استطلاع تساعد أنظمة "هيمارس" الأمريكية على ضرب الأهداف
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، بإسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "شارك" فوق جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T09:38+0000
2023-04-17T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مصادرها الخاصة أن الطائرة المسيرة الأوكرانية "شارك" قامت بأول مهماتها في عام 2022.وفقًا للمطور، يتم إطلاق الطائرة من خلال المنجنيق والمحرك الكهربائي القادر على تسريع جهاز بجناح يبلغ طوله مترين حتى 150 كم /ساعة.وتم تجهيز الطائرة المسيرة بكاميرا ذات تقريب 30x ويمكنها العمل جنبًا إلى جنب مع منظومات "هيمارس" الأمريكية لاستكشاف الأهداف العسكرية، لهذا تم تجهيز الطائرة بنظام اتصال مغلق.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الطائرة-المسيرة-الروسية-موسكيت-تحلق-نحو-10-ساعات-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1075940156.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة استطلاع تساعد أنظمة "هيمارس" الأمريكية على ضرب الأهداف

09:38 GMT 17.04.2023
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، بإسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش الروسي طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "شارك" فوق جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن مصادرها الخاصة أن الطائرة المسيرة الأوكرانية "شارك" قامت بأول مهماتها في عام 2022.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطائرة المسيرة الروسية "موسكيت" تحلق نحو 10 ساعات في منطقة العملية الخاصة... فيديو
15 أبريل, 09:29 GMT
وفقًا للمطور، يتم إطلاق الطائرة من خلال المنجنيق والمحرك الكهربائي القادر على تسريع جهاز بجناح يبلغ طوله مترين حتى 150
كم /ساعة.
وتم تجهيز الطائرة المسيرة بكاميرا ذات تقريب 30x ويمكنها العمل جنبًا إلى جنب مع منظومات "هيمارس" الأمريكية لاستكشاف الأهداف العسكرية، لهذا تم تجهيز الطائرة بنظام اتصال مغلق.
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