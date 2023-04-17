https://sputnikarabic.ae/20230417/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-جمهورية-لوغانسك-براجمات-هيمارس-الأمريكية-1076005030.html
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية لوغانسك براجمات "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية لوغانسك براجمات "هيمارس" الأمريكية
أعلن مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت... 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T08:19+0000
2023-04-17T08:19+0000
2023-04-17T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب عبر منصة "تليغرام": "خلال الأسبوع الماضي سجل مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك قيام التشكيلات المسلحة الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية بالأسلحة الثقيلة 5 مرات، مستهدفة مدن سفاتوفو وروبيجنوي وليسيتشانسك، وبلدة ترويتسكوى؛ حيث استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز هيمارس 17 صاروخا".ونتيجة لهذا القصف، أصيب ثلاثة مدنيين، من بينهم مراهقان، بالإضافة إلى تدمير منزلين، وأربعة مرافق للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مستشفى.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بالمدافع وراجمات الصواريخ، ما يتسبب بسقوط قتلى ومصابين بين المدنيين العزل، فضلا عن تدمير البنية التحتية في هذه المناطق.
https://sputnikarabic.ae/20230416/للمرة-الرابعة-على-التوالي-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1075968792.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية لوغانسك براجمات "هيمارس" الأمريكية
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، أن القوات الأوكرانية أطلقت 17 صاروخًا من راجمات الصواريخ "هيمارس"، على عدة بلدات في الجمهورية؛ وذلك خلال الأسبوع الماضي.
وقال المكتب عبر منصة "تليغرام": "خلال الأسبوع الماضي سجل مكتب تمثيل جمهورية لوغانسك قيام التشكيلات المسلحة الأوكرانية بقصف أراضي الجمهورية بالأسلحة الثقيلة 5 مرات، مستهدفة مدن سفاتوفو وروبيجنوي وليسيتشانسك، وبلدة ترويتسكوى؛ حيث استخدم العدو راجمات الصواريخ من طراز هيمارس 17 صاروخا".
ونتيجة لهذا القصف، أصيب ثلاثة مدنيين، من بينهم مراهقان، بالإضافة إلى تدمير منزلين، وأربعة مرافق للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مستشفى.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بالمدافع وراجمات الصواريخ، ما يتسبب بسقوط قتلى ومصابين بين المدنيين العزل، فضلا عن تدمير البنية التحتية في هذه المناطق.