https://sputnikarabic.ae/20230417/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعلن-انتهاء-ثاني-أكبر-عملية-تبادل-أسرى-في-اليمن-1075996268.html

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن انتهاء ثاني أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن انتهاء ثاني أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الأحد، إتمام ثاني أكبر عملية تبادل الأسرى بين طرفي النزاع في اليمن، بعدما تم تبادل نحو 900 أسير. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T06:36+0000

2023-04-17T06:36+0000

2023-04-17T06:36+0000

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وقالت اللجنة في بيان على تويتر: "يشهد اليوم العديد من المشاهد الجميلة والمؤثرة حيث يعود حوالي 900 محتجز سابق إلى ديارهم بعد إطلاق سراحهم خلال فترة تمتد على مدى ثلاثة أيام".وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأحد، استعدادها لتنفيذ أي اتفاق جديد لتبادل الأسرى بين أطراف الصراع المستمر في اليمن منذ أكثر من 8 أعوام، وذلك بعد إنجاز اللجنة تبادل نحو 900 أسير وفق اتفاق توصلت إليه الأطراف خلال مفاوضات سويسرا، أواخر آذار/ مارس الماضي. وقال نائب منسق الإعلام في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن فريد الحُميد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بعد أسابيع طويلة من الترتيب والتجهيز والتنسيق، بصفتنا وسيطا محايدا ساعدنا في إطلاق سراح ما يقارب 900 محتجز سابق ولم شملهم بعائلاتهم".وأضاف: "نأمل، أن تستمر الأطراف في الانخراط بشكل إيجابي في المشاورات والحوارات من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع في اليمن".يذكر أنه في 20 آذار/ مارس الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، على خطة تنفيذية للإفراج عن 887 محتجزا، والتزامهما بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة