https://sputnikarabic.ae/20230417/مشاهد-من-قمرة-طائرة-سعودية-توثق-الاشتباكات-في-مطار-الخرطوم-فيديو--1076009982.html

مشاهد من قمرة طائرة سعودية توثق الاشتباكات في مطار الخرطوم... فيديو

مشاهد من قمرة طائرة سعودية توثق الاشتباكات في مطار الخرطوم... فيديو

رصد طاقم طائرة سعودية خلال تواجدها في مطار الخرطوم جانبا من الاشتباكات العسكرية التي حدثت في المنطقة. 17.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-17T11:35+0000

2023-04-17T11:35+0000

2023-04-17T11:35+0000

نادي الفيديو

العالم العربي

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ويظهر في الفيديو الذي وثقه شخص من داخل قمرة الطائرة السعودية، اشتباكات بين عناصر مسلحة على أرض مطار الخرطوم الدولي.أفادت الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، بأن الوضع الراهن شأن داخلي وأن السودانيين سيتوصلون إلى التسوية بأنفسهم، مشيرة إلى أن الجيش السوداني يعتمد استراتيجية قتالية من شأنها تقليل الخسائر.

https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

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