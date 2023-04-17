https://sputnikarabic.ae/20230417/مشاهد-من-قمرة-طائرة-سعودية-توثق-الاشتباكات-في-مطار-الخرطوم-فيديو--1076009982.html
مشاهد من قمرة طائرة سعودية توثق الاشتباكات في مطار الخرطوم... فيديو
مشاهد من قمرة طائرة سعودية توثق الاشتباكات في مطار الخرطوم... فيديو
رصد طاقم طائرة سعودية خلال تواجدها في مطار الخرطوم جانبا من الاشتباكات العسكرية التي حدثت في المنطقة. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T11:35+0000
2023-04-17T11:35+0000
2023-04-17T11:35+0000
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العالم العربي
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ويظهر في الفيديو الذي وثقه شخص من داخل قمرة الطائرة السعودية، اشتباكات بين عناصر مسلحة على أرض مطار الخرطوم الدولي.أفادت الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، بأن الوضع الراهن شأن داخلي وأن السودانيين سيتوصلون إلى التسوية بأنفسهم، مشيرة إلى أن الجيش السوداني يعتمد استراتيجية قتالية من شأنها تقليل الخسائر.
https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
مشاهد من قمرة طائرة سعودية توثق الاشتباكات في مطار الخرطوم... فيديو
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رصد طاقم طائرة سعودية خلال تواجدها في مطار الخرطوم جانبا من الاشتباكات العسكرية التي حدثت في المنطقة.
ويظهر في الفيديو الذي وثقه شخص من داخل قمرة الطائرة السعودية، اشتباكات بين عناصر مسلحة على أرض مطار الخرطوم الدولي.
وقام أحد الجنود المنتشرين على مدرج المطار بإطلاق النار باتجاه منطقة أخرى داخل المطار، وسط علامات الحذر التي بدت على طاقم الطائرة الذين سمع صوتهم في مقطع الفيديو.
وتتواصل الاشتباكات في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حتى اللحظة، بلا مؤشرات لبوادر حل بين الأطراف.
أفادت الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، بأن الوضع الراهن شأن داخلي وأن السودانيين سيتوصلون إلى التسوية بأنفسهم، مشيرة إلى أن الجيش السوداني يعتمد استراتيجية قتالية من شأنها تقليل الخسائر.