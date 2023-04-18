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القوات الروسية تتصدى لهجوم مضاد نفذته قوات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sputnikarabic.ae/20230418/أوكرانيا-تتحدث-عن-طائرة-روسية-هى-الأكثر-خطورة-على-قواتها-1076049040.html
أوكرانيا تتحدث عن طائرة روسية هى الأكثر خطورة على قواتها
أوكرانيا تتحدث عن طائرة روسية هى الأكثر خطورة على قواتها
وصف مستشار وزير الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو، طائرة "لانتسيت" الروسية بأنها أخطر طائرة دون طيار على القوات المسلحة الأوكرانية. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T12:05+0000
2023-04-18T12:05+0000
روسيا
سلاح روسيا
طائرة دون طيار
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وأفاد جيراشينكو، أن "طائرة لانتسيت دون طيار هي أخطر طائرة دون طيار بالنسبة لنا، وقوية جدا لتدمير المدفعية".وطورت لانتسيت من قبل شركة "زالا" الروسية، وهي جزء من شركة كلاشينكوف التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، وتستخدم لانتسيت في مهمات القصف والاستطلاع على خط المواجهة، ويمكنها حمل ذخيرة شديدة الانفجار.وتستطيع أن تحمل الذخيرة شظايا شديدة الانفجار ورأسًا حربيًا تراكميًا يصل وزنه إلى خمسة كيلوغرامات.وقال المصدر: "منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، استخدم الجيش الروسي بالفعل عدة مئات من الذخائر المحلية الصنع".تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة إجراء قسري، "روسيا لم تترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".
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روسيا, سلاح روسيا, طائرة دون طيار
روسيا, سلاح روسيا, طائرة دون طيار

أوكرانيا تتحدث عن طائرة روسية هى الأكثر خطورة على قواتها

12:05 GMT 18.04.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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وصف مستشار وزير الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو، طائرة "لانتسيت" الروسية بأنها أخطر طائرة دون طيار على القوات المسلحة الأوكرانية.
وأفاد جيراشينكو، أن "طائرة لانتسيت دون طيار هي أخطر طائرة دون طيار بالنسبة لنا، وقوية جدا لتدمير المدفعية".
وطورت لانتسيت من قبل شركة "زالا" الروسية، وهي جزء من شركة كلاشينكوف التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، وتستخدم لانتسيت في مهمات القصف والاستطلاع على خط المواجهة، ويمكنها حمل ذخيرة شديدة الانفجار.
وتستطيع أن تحمل الذخيرة شظايا شديدة الانفجار ورأسًا حربيًا تراكميًا يصل وزنه إلى خمسة كيلوغرامات.

وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن الجيش الروسي استخدم بالفعل عدة مئات من طائرات "كاميكازي" دون طيار خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال المصدر: "منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، استخدم الجيش الروسي بالفعل عدة مئات من الذخائر المحلية الصنع".

وأضاف: "نحن نتحدث عن طائرات دون طيار من طراز كوبا ونوعين من طراز لانسيت".

تواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وكما وصف الرئيس الروسي هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، موضحا أن العملية الخاصة إجراء قسري، "روسيا لم تترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى".
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