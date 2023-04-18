https://sputnikarabic.ae/20230418/إعلام-الأمين-العام-للأم-المتحدة-ليس-سعيدا-بزيارته-لكييف-1076043559.html

إعلام: الأمين العام للأم المتحدة ليس سعيدا بزيارته لكييف

إعلام: الأمين العام للأم المتحدة ليس سعيدا بزيارته لكييف

كشفت وسائل إعلام غربية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لم يكن سعيدا بزيارته إلى كييف للقاء الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T10:37+0000

2023-04-18T10:37+0000

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن وثائق سرية مسربة، بعد القمة الأفريقية، عاد غوتيريش إلى نيويورك، ثم في أوائل مارس/آذار توجه إلى سويسرا والعراق وقطر.وبحسب ما ورد في الصحيفة "الوثيقة" تقول: "غوتيريش لم يكن سعيدًا، بفرصة الذهاب إلى كييف بعد أيام قليلة، وعندما أخبرته السلطات الأوكرانية، أن زيلينسكي يريد مقابلته شخصيًا". ولم تشر "الوثيقة" إلى سبب استياء غوتيريش، ولكن دبلوماسيًا من للأمم المتحدة لم يذكر اسمه، أشار إلى أن الأمين العام البالغ من العمر 73 عامًا يسافر منذ عدة أسابيع، وأن الذهاب إلى أوكرانيا تطلب رحلة طويلة و 11 ساعة أخرى إلى كييف".وأخبر غوتيريش دوجاريك أنه ذهب إلى أوكرانيا للمساعدة، ولكن الأوكرانيين "يفعلون كل شيء للقضاء علينا".وفي وقت لاحق، صرح دوجاريك في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أن غوتيريش فوجئ بشكل غير سار"، بسبب حفل توزيع الجوائز دون استشارة.وفي محادثة مع نائبته، أمينة محمد، أعرب الأمين العام عن استيائه من دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، لإنتاج المزيد من الأسلحة.وقال المتحدث ستيفان دوجاريك إن "غوتيريش لم يتفاجأ بالتجسس عليه والتنصت على محادثاته الخاصة".

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