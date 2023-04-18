https://sputnikarabic.ae/20230418/الأسد-يستقبل-وزير-الخارجية-السعودي-في-أول-زيارة-من-نوعها-منذ-12-عاما--1076050921.html

الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما

الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في أول زيارة لمسؤول سعودي منذ عام 2011. 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T13:06+0000

2023-04-18T13:06+0000

2023-04-18T13:39+0000

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان".ونوهت الوكالة السعودية إلى أن وزير شؤون رئاسة الجمهورية السيد منصور عزام، كان في استقبال وزير الخارجية السعودي عند وصلوله إلى مطار دمشق الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20230418/مصدر-لـسبوتنيك-وزير-الخارجية-السعودي-سيزور-دمشق-اليوم-في-أول-زيارة-من-نوعها-منذ-عام-2011--1076034240.html

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