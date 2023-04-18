https://sputnikarabic.ae/20230418/الأسد-يستقبل-وزير-الخارجية-السعودي-في-أول-زيارة-من-نوعها-منذ-12-عاما--1076050921.html
الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما
الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في أول زيارة لمسؤول سعودي منذ عام 2011. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T13:06+0000
2023-04-18T13:06+0000
2023-04-18T13:39+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان".ونوهت الوكالة السعودية إلى أن وزير شؤون رئاسة الجمهورية السيد منصور عزام، كان في استقبال وزير الخارجية السعودي عند وصلوله إلى مطار دمشق الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230418/مصدر-لـسبوتنيك-وزير-الخارجية-السعودي-سيزور-دمشق-اليوم-في-أول-زيارة-من-نوعها-منذ-عام-2011--1076034240.html
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العالم العربي
الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما
13:06 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في أول زيارة لمسؤول سعودي منذ عام 2011.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان".
ووصل وزير الخارجية السعودي، اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الزيارة تأتي "في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".
ونوهت الوكالة السعودية إلى أن وزير شؤون رئاسة الجمهورية السيد منصور عزام، كان في استقبال وزير الخارجية السعودي عند وصلوله إلى مطار دمشق الدولي.