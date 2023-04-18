https://sputnikarabic.ae/20230418/الجزائر-تتحرك-على-مستوى-4-منظمات-دولية-وإقليمية-لوقف-القتال-في-السودان-1076057576.html

الجزائر تتحرك على مستوى 4 منظمات دولية وإقليمية لوقف القتال في السودان

الجزائر تتحرك على مستوى 4 منظمات دولية وإقليمية لوقف القتال في السودان

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي للقمة العربية، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رئيس... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T16:32+0000

2023-04-18T16:32+0000

2023-04-18T16:32+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

دعوات

الجزائر

وقف القتال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_542dcc2afc548920ddb1a1a4ac222c46.jpg

الجزائر - سبوتنيك. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، بأن مبادرة الرئيس تبون تأتي "في ظل التدهور المتسارع للأوضاع في السودان، على خلفية استمرار المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ما يستدعي تحركا دوليا لحقن الدماء والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية العميقة".وشدد الرئيس تبون، في رسائله الثلاث، بحسب البيان، "على أن التطورات الخطيرة والمؤسفة، التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة بتعقيداتها الداخلية، وتداعياتها الخارجية، أضحت تفرض تحديا مشتركا يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين".ودعا تبون إلى "التحرك المشترك وبشكل عاجل لتفادي المزيد من التصعيد، ووقف الاقتتال بين الأشقاء السودانيين وحملهم على تغليب الحكمة والاحتكام، إلى فضائل الحوار لحل خلافاتهم".ومن هذا المنطلق، دعا رئيس الجمهورية "إلى التفكير في مسعى مشترك وموحد بين المنظمات الأربع (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية للتنمية) من أجل مساندة جمهورية السودان، لتجاوز الأزمة الراهنة، مبرزا أن توحيد جهود الفاعلين الدوليين والإقليميين بشكل جماعي وعاجل يهدف إلى العمل على وقف إطلاق النار، وتهدئة الأوضاع والتأسيس لحقبة جديدة، تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، في العيش الكريم في كنف السلم والوئام و الاستقرار".وتدور منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ويواصل الجانبان، طوال اليومين الماضيين، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزانها والخسائر التي يوقعانها في صفوف بعضهما بعضا.

https://sputnikarabic.ae/20230418/البرهان-سنلتزم-بالهدنة-المقترحة-من-قبل-قوى-إقليمية-1076050260.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, دعوات, الجزائر, وقف القتال