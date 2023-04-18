https://sputnikarabic.ae/20230418/القوات-الروسية-تستهدف-قيادة-اللواءين-الأوكرانيين-25-المجوقل-و110-الميكانيكي--1076049467.html
القوات الروسية تستهدف قيادة اللواءين الأوكرانيين 25 المجوقل و110 الميكانيكي
القوات الروسية تستهدف قيادة اللواءين الأوكرانيين 25 المجوقل و110 الميكانيكي
استهدفت القوات الروسية خلال الساعات الماضية، مراكز قيادة اللواء 25 المحمول جوا واللواء 110 الميكانيكي التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي تيرني... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T12:21+0000
2023-04-18T12:21+0000
2023-04-18T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأفاد بيان وزارة الخارجية الروسية: "في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 25 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات، ونظاما مدفعيا "M777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفعتي هاوتزر من طراز" D-30" خلال الساعات الـ24 الماضية".وأضاف بيان الخارجية الروسية: "خلال الساعات الماضية، استهدفت القوات الروسية، مراكز قيادة اللواء 25 المحمول جوا واللواء 110 الميكانيكي التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي تيرني وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد بيان الخارجية أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال اليوم 6 طائرات دون طيار أوكرانية في مقاطعة خاركوف".واختتم البيان بإحصائية لخسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة جاء فيها: "تم تدمير407 طائرة و228 طائرة هليكوبتر و3770 طائرة دون طيار و415 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و8711 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1087قاذفة صواريخ متعددة و4614 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 9582 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230418/القوات-الروسية-تسيطر-على-3-أحياء-في-شمال-ووسط-وجنوب-أرتيوموفسك---1076049835.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تستهدف قيادة اللواءين الأوكرانيين 25 المجوقل و110 الميكانيكي
12:21 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 13:15 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
استهدفت القوات الروسية خلال الساعات الماضية، مراكز قيادة اللواء 25 المحمول جوا واللواء 110 الميكانيكي التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي تيرني وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفاد بيان وزارة الخارجية الروسية: "في اتجاه خيرسون، تم تحييد أكثر من 25 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات، ونظاما مدفعيا "M777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفعتي هاوتزر من طراز" D-30" خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأوضح البيان أن "الطيران التابع للقوات الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات "سيل" (القوة) خلال اليوم، دمرت 98 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في 126 مقاطعة".
وأضاف بيان الخارجية الروسية: "خلال الساعات الماضية، استهدفت القوات الروسية، مراكز قيادة اللواء 25 المحمول جوا واللواء 110 الميكانيكي التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي تيرني وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان : "تم تدمير مستودعين لوقود المعدات العسكرية الأوكرانية في منطقتي كوبزارتسي وسنيغيريفكا".
وأكد بيان الخارجية أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال اليوم 6 طائرات دون طيار أوكرانية في مقاطعة خاركوف".
واختتم البيان بإحصائية لخسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة جاء فيها: "تم تدمير407 طائرة و228 طائرة هليكوبتر و3770 طائرة دون طيار و415 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات و8711 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1087قاذفة صواريخ متعددة و4614 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 9582 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".