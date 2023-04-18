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https://sputnikarabic.ae/20230418/بعد-نهاية-موسم-رمضان-كيف-تنجو-ورش-صناعة-فوانيس-النحاس-في-مصر-فيديو-وصور-1076063181.html
بعد نهاية "موسم رمضان"… كيف تنجو ورش صناعة فوانيس النحاس في مصر... فيديو وصور
بعد نهاية "موسم رمضان"… كيف تنجو ورش صناعة فوانيس النحاس في مصر... فيديو وصور
مع اقتراب نهاية موسم مبيعات شهر رمضان تختفي عدة حرف يدوية من الأسواق المصرية وأبرزها صناعة "فوانيس النحاس"، التي تنتشر بمنطقة الجمالية وسط العاصمة المصرية... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T18:24+0000
2023-04-18T18:40+0000
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ويتحدث محمد يوسف الذي يمارس حرفة صناعة الفوانيس النحاس منذ نحو 30 عاما، عن نهاية موسم مبيعات رمضان وكيف يؤثر ذلك على عملهم.ويقول لـ"سبوتنيك" إن منطقة الجمالية مشهورة بانتشار ورش صناعة الفوانيس النحاسية منذ زمن بعيد، وهي جزء من عدة حرف أخرى تشمل صناعة الزجاج وتطعيم الفضة.وعن محطات صناعة فانوس النحاس يقول يوسف، إنها تبدأ بزخرفة الأشكال المختلفة التي يتم تصميمه بها على مادة "الفينيل".وتابع: "المحطة التالية هي تجميع الزخارف وتغطيتها بالأحماض حتى يمكن تشكيلها سواء على شكل فانوس أو على شكل ديكورات إضاءة".ولفت الحرفي المصري إلى أن صناعة فوانيس رمضان لا تتوقف بعد نهاية موسم المبيعات الخاص بها، وإنما يواصل هو وزملاؤه العمل على مدار العام لتصميم وزخرفة أشكال مختلفة من الفوانيس التي يتم إعدادها للموسم المقبل.وإضافة إلى ذلك يكون هناك أعمال أخرى تشمل المشغولات الفضية وأعمال الديكور والإضاءة و"الزنكوغراف".وعن المهنة نفسها يقول محمد يوسف إنه يمارس هذه المهنة منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أنه تعلمها من عمه هو وأخوه وحرص على ممارستها بإتقان طوال تلك السنوات.لكنه أشار إلى شعوره بالحزن الشديد لأن هذه الحرفة يمكن أن تندثر مع مرور الوقت بسبب لجوء الناس للميكنة والاعتماد على وسائل الصناعة الآلية والسعي وراء المكسب السريع.وتابع: "في الماضي كان أجدادنا ينصحوننا بتعلم حرفة لتكون سلاحنا في مواجهة الحياة، لكن الجيل الحالي تغير والزمن تغير".وأوضح الحرفي المصري أنه الجيل الحالي لا يتعلم أي صنعة يدوية وأن الجميع يبحثون عن المكسب السريع وعن الدخل السريع، ويتجهون للأعمال التي لا تحتاج لفترة لتعلم خبرتها وفنياتها".
https://sputnikarabic.ae/20220323/مبيعات-الفوانيس-في-مصر-تنتعش-مع-اقتراب-شهر-رمضان-صور-1060348497.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, مصر, أخبار مصر الآن

بعد نهاية "موسم رمضان"… كيف تنجو ورش صناعة فوانيس النحاس في مصر... فيديو وصور

18:24 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 18:40 GMT 18.04.2023)
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Haitham Mahgoub
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حصري
مع اقتراب نهاية موسم مبيعات شهر رمضان تختفي عدة حرف يدوية من الأسواق المصرية وأبرزها صناعة "فوانيس النحاس"، التي تنتشر بمنطقة الجمالية وسط العاصمة المصرية القاهرة.
ويتحدث محمد يوسف الذي يمارس حرفة صناعة الفوانيس النحاس منذ نحو 30 عاما، عن نهاية موسم مبيعات رمضان وكيف يؤثر ذلك على عملهم.
ويقول لـ"سبوتنيك" إن منطقة الجمالية مشهورة بانتشار ورش صناعة الفوانيس النحاسية منذ زمن بعيد، وهي جزء من عدة حرف أخرى تشمل صناعة الزجاج وتطعيم الفضة.
وعن محطات صناعة فانوس النحاس يقول يوسف، إنها تبدأ بزخرفة الأشكال المختلفة التي يتم تصميمه بها على مادة "الفينيل".
وتابع: "المحطة التالية هي تجميع الزخارف وتغطيتها بالأحماض حتى يمكن تشكيلها سواء على شكل فانوس أو على شكل ديكورات إضاءة".
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة فانوس رمضان في مصر
صناعة فانوس رمضان في مصر - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
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© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
2/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
3/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
4/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
5/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
6/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
7/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
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© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
9/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
10/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
11/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
12/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
13/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
14/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
15/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
16/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
17/17
© Sputnik . Haitham Mahgoub
صناعة فانوس رمضان في مصر
ولفت الحرفي المصري إلى أن صناعة فوانيس رمضان لا تتوقف بعد نهاية موسم المبيعات الخاص بها، وإنما يواصل هو وزملاؤه العمل على مدار العام لتصميم وزخرفة أشكال مختلفة من الفوانيس التي يتم إعدادها للموسم المقبل.
وإضافة إلى ذلك يكون هناك أعمال أخرى تشمل المشغولات الفضية وأعمال الديكور والإضاءة و"الزنكوغراف".
وعن المهنة نفسها يقول محمد يوسف إنه يمارس هذه المهنة منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أنه تعلمها من عمه هو وأخوه وحرص على ممارستها بإتقان طوال تلك السنوات.
فوانيس رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
مبيعات الفوانيس في مصر تنتعش مع اقتراب شهر رمضان… صور
23 مارس 2022, 12:42 GMT
لكنه أشار إلى شعوره بالحزن الشديد لأن هذه الحرفة يمكن أن تندثر مع مرور الوقت بسبب لجوء الناس للميكنة والاعتماد على وسائل الصناعة الآلية والسعي وراء المكسب السريع.
وتابع: "في الماضي كان أجدادنا ينصحوننا بتعلم حرفة لتكون سلاحنا في مواجهة الحياة، لكن الجيل الحالي تغير والزمن تغير".
وأوضح الحرفي المصري أنه الجيل الحالي لا يتعلم أي صنعة يدوية وأن الجميع يبحثون عن المكسب السريع وعن الدخل السريع، ويتجهون للأعمال التي لا تحتاج لفترة لتعلم خبرتها وفنياتها".
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