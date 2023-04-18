https://sputnikarabic.ae/20230418/بوتين-يتفقد-مقر-قيادة-مجموعة-دينبر-العسكرية-المسؤولة-عن-محور-خيرسون-1076027619.html
بوتين يتفقد مقر قيادة مجموعة "دنيبر" العسكرية المقاتلة على محور خيرسون
بوتين يتفقد مقر قيادة مجموعة "دنيبر" العسكرية المقاتلة على محور خيرسون
أفاد الكرملين، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تفقدية إلى مقر قيادة مجموعة "دينبر" العسكرية في منطقة خيرسون. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T04:30+0000
2023-04-18T04:30+0000
2023-04-18T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر الكرملين أنه تم إطلاع الرئيس بوتين على التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من قائد القوات العسكرية المجوقلة وقوات المظليين في الجيش الروسي العقيد ميخائيل تبلينسكي.كما قدم قائد مجموعة "دنيبر" العسكرية العقيد أوليغ ماكاريفيتش وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
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روسيا
بوتين يتفقد مقر قيادة مجموعة "دنيبر" العسكرية المقاتلة على محور خيرسون
04:30 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 04:31 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد الكرملين، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تفقدية إلى مقر قيادة مجموعة "دينبر" العسكرية في منطقة خيرسون.
وذكر الكرملين أنه تم إطلاع الرئيس بوتين على التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من قائد القوات العسكرية المجوقلة وقوات المظليين في الجيش الروسي العقيد ميخائيل تبلينسكي.
كما قدم قائد مجموعة "دنيبر" العسكرية العقيد أوليغ ماكاريفيتش وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.