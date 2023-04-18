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بوتين يتفقد مقر قيادة مجموعة "دنيبر" العسكرية المقاتلة على محور خيرسون
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/بوتين-يتفقد-مقر-قيادة-مجموعة-دينبر-العسكرية-المسؤولة-عن-محور-خيرسون-1076027619.html
بوتين يتفقد مقر قيادة مجموعة "دنيبر" العسكرية المقاتلة على محور خيرسون
بوتين يتفقد مقر قيادة مجموعة "دنيبر" العسكرية المقاتلة على محور خيرسون
أفاد الكرملين، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تفقدية إلى مقر قيادة مجموعة "دينبر" العسكرية في منطقة خيرسون. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T04:30+0000
2023-04-18T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكر الكرملين أنه تم إطلاع الرئيس بوتين على التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من قائد القوات العسكرية المجوقلة وقوات المظليين في الجيش الروسي العقيد ميخائيل تبلينسكي.كما قدم قائد مجموعة "دنيبر" العسكرية العقيد أوليغ ماكاريفيتش وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
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روسيا

بوتين يتفقد مقر قيادة مجموعة "دنيبر" العسكرية المقاتلة على محور خيرسون

04:30 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 04:31 GMT 18.04.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يتفقد سفينة عسكرية قيد الإنشاء في مصنع "يانتار"
بوتين يتفقد سفينة عسكرية قيد الإنشاء في مصنع يانتار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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يتبع
أفاد الكرملين، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تفقدية إلى مقر قيادة مجموعة "دينبر" العسكرية في منطقة خيرسون.
وذكر الكرملين أنه تم إطلاع الرئيس بوتين على التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من قائد القوات العسكرية المجوقلة وقوات المظليين في الجيش الروسي العقيد ميخائيل تبلينسكي.
كما قدم قائد مجموعة "دنيبر" العسكرية العقيد أوليغ ماكاريفيتش وقادة عسكريين آخرين تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
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