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https://sputnikarabic.ae/20230418/حالة-تحير-الأطباء-فتاة-مصابة-بسرطان-الكلى-وشقيقتها-التوأم-تشعر-بالأعراض-1076051319.html
"حالة تحير الأطباء"... فتاة مصابة بسرطان الكلى وشقيقتها التوأم تشعر بالأعراض
"حالة تحير الأطباء"... فتاة مصابة بسرطان الكلى وشقيقتها التوأم تشعر بالأعراض
في حادثة حيرت الأطباء، تشعر فتاة بريطانية تتمتع بصحة جيدة، بأعراض سرطان الكلى، من خلال أختها التوأم المصابة بالمرض. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T13:21+0000
2023-04-18T13:21+0000
مجتمع
منوعات
سرطانات
أعراض
فتاة
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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن صوفي والكر معتلة منذ 2017 بورم في كليتها، معروف طبيا باسم "Wilms Tumour" السرطاني، وشقيقتها ميغان البالغة 16 عاما، الخالية من المرض تماما، بحسب ما أكدت فحوصات متكررة بالرنين المغناطيسي خضعت لها، إلا أنها تشعر مثلها بالأعراض.وأضافت الصحيفة أن ما حل بالأختين المولودتين في مدينة إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، أثار استغراب واهتمام عدد كبير من المختصين بالأورام في بريطانيا، إلى درجة أطلقوا معها اسم "سرطان التوأم" على ورم صوفي والكر، لأن شعور أختها التوأم بأعراضه من دون أن تكون مصابة به، لم يكن معروفا لأي منهم قبل الآن.وأضافت الأم لعشرة أطفال: "تم إجراء كل اختبار لها تحت أشعة الشمس، ولا حرج عليها على الإطلاق. إنه أمر غريب للغاية".وكشفت عن أن حملة تبرعات للمريضة جمعت حتى الآن 22000 ألف إسترليني، تعادل 27 ألف دولار، فيما الغاية هي الوصول إلى 430 ألفا من الدولارات، لعلاج الفتاة.
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منوعات, سرطانات, أعراض, فتاة
منوعات, سرطانات, أعراض, فتاة

"حالة تحير الأطباء"... فتاة مصابة بسرطان الكلى وشقيقتها التوأم تشعر بالأعراض

13:21 GMT 18.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapokovich / الانتقال إلى بنك الصورعملية جراحية بمساعدة الروبوت "الجراح الآلي دا فينشي" في مستشفى رقم 50 في موسكو
عملية جراحية بمساعدة الروبوت الجراح الآلي دا فينشي في مستشفى رقم 50 في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© Sputnik . Vladimir Astapokovich
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في حادثة حيرت الأطباء، تشعر فتاة بريطانية تتمتع بصحة جيدة، بأعراض سرطان الكلى، من خلال أختها التوأم المصابة بالمرض.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن صوفي والكر معتلة منذ 2017 بورم في كليتها، معروف طبيا باسم "Wilms Tumour" السرطاني، وشقيقتها ميغان البالغة 16 عاما، الخالية من المرض تماما، بحسب ما أكدت فحوصات متكررة بالرنين المغناطيسي خضعت لها، إلا أنها تشعر مثلها بالأعراض.
وأضافت الصحيفة أن ما حل بالأختين المولودتين في مدينة إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، أثار استغراب واهتمام عدد كبير من المختصين بالأورام في بريطانيا، إلى درجة أطلقوا معها اسم "سرطان التوأم" على ورم صوفي والكر، لأن شعور أختها التوأم بأعراضه من دون أن تكون مصابة به، لم يكن معروفا لأي منهم قبل الآن.

وقالت ريبيكا ووكر، والدة الفتاتين: "عندما تم تشخيص صوفي لأول مرة، كانت ميغان تعاني من جميع الأعراض، ويعلق الناس على مدى سوء مظهرها طوال الوقت - إنها أكثر شحوبا من أختها".

وأضافت الأم لعشرة أطفال: "تم إجراء كل اختبار لها تحت أشعة الشمس، ولا حرج عليها على الإطلاق. إنه أمر غريب للغاية".

وأشارت ريبيكا ووكر إلى أن ابنتها الخالية من المرض تبقى دائما مع أختها في المستشفى حتى الثالثة فجرا في بعض الأحيان.

وكشفت عن أن حملة تبرعات للمريضة جمعت حتى الآن 22000 ألف إسترليني، تعادل 27 ألف دولار، فيما الغاية هي الوصول إلى 430 ألفا من الدولارات، لعلاج الفتاة.
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