عربي
القوات الروسية تسيطر على 3 أحياء في شمال ووسط وجنوب أرتيوموفسك
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230418/خطأ-قاتل-من-طاقم-أوكراني-يخرج-دبابة-ألمانية-من-الحرب-1076050127.html
خطأ قاتل من طاقم أوكراني يخرج دبابة ألمانية من الحرب... صور
خطأ قاتل من طاقم أوكراني يخرج دبابة ألمانية من الحرب... صور
تسبب طاقم أوكراني يقوم بتدريبات على قيادة دبابة "ليوبارد" الألمانية بتخريب المركبة، وذلك بسبب هفوة قاتلة أدت إلى انشطار البرج عن بقية أجزاء الدبابة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T12:54+0000
2023-04-18T13:36+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072706393_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_a5c3dffb3d395416b34471769ea616ed.jpg
وأشارت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان أن الحادثة حصلت خلال التدريبات القائمة للفرق والطواقم الأوكرانية في بولندا، مضيفة أنه خلال المناورات بالدبابات نسي طاقم دبابة "ليوبارد" رفع المدفع ما أدى إلى اصطدامه بالأرض خلال مناورة سريعة، الأمر الذي أدى فورا إلى انشطار البرج عن جسم الدبابة. أما بالنسبة للدبابة فإن محاولة إصلاحها قائمة، لكن العملية قد تأخذ وقتا طويلاً بسبب المشاكل التنظيمية والفنية والمالية ما قد يؤخر عملية التسليم لبضعة أشهر إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230418/أوكرانيا-تتحدث-عن-طائرة-روسية-هى-الأكثر-خطورة-على-قواتها-1076049040.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/19/1072706393_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_e41ae1a46f214774093259162dfb1332.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

خطأ قاتل من طاقم أوكراني يخرج دبابة ألمانية من الحرب... صور

12:54 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 18.04.2023)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
تابعنا عبرTelegram
تسبب طاقم أوكراني يقوم بتدريبات على قيادة دبابة "ليوبارد" الألمانية بتخريب المركبة، وذلك بسبب هفوة قاتلة أدت إلى انشطار البرج عن بقية أجزاء الدبابة.
وأشارت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان أن الحادثة حصلت خلال التدريبات القائمة للفرق والطواقم الأوكرانية في بولندا، مضيفة أنه خلال المناورات بالدبابات نسي طاقم دبابة "ليوبارد" رفع المدفع ما أدى إلى اصطدامه بالأرض خلال مناورة سريعة، الأمر الذي أدى فورا إلى انشطار البرج عن جسم الدبابة.

وأكدت مصادر غربية أن التشكيلات المسلحة لنظام كييف أرسلت أكثر المتخصصين تأهيلًا للتدريب. ومع ذلك ، فإن الحادث الذي وقع يلقي بظلال من الشك نظراً للخسائر الهائلة للقوات المسلحة الأوكرانية.

طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
أوكرانيا تتحدث عن طائرة روسية هى الأكثر خطورة على قواتها
12:05 GMT
أما بالنسبة للدبابة فإن محاولة إصلاحها قائمة، لكن العملية قد تأخذ وقتا طويلاً بسبب المشاكل التنظيمية والفنية والمالية ما قد يؤخر عملية التسليم لبضعة أشهر إضافية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو15 أبريل, 11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала