https://sputnikarabic.ae/20230418/خطأ-قاتل-من-طاقم-أوكراني-يخرج-دبابة-ألمانية-من-الحرب-1076050127.html
خطأ قاتل من طاقم أوكراني يخرج دبابة ألمانية من الحرب... صور
خطأ قاتل من طاقم أوكراني يخرج دبابة ألمانية من الحرب... صور
تسبب طاقم أوكراني يقوم بتدريبات على قيادة دبابة "ليوبارد" الألمانية بتخريب المركبة، وذلك بسبب هفوة قاتلة أدت إلى انشطار البرج عن بقية أجزاء الدبابة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T12:54+0000
2023-04-18T12:54+0000
2023-04-18T13:36+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأشارت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان أن الحادثة حصلت خلال التدريبات القائمة للفرق والطواقم الأوكرانية في بولندا، مضيفة أنه خلال المناورات بالدبابات نسي طاقم دبابة "ليوبارد" رفع المدفع ما أدى إلى اصطدامه بالأرض خلال مناورة سريعة، الأمر الذي أدى فورا إلى انشطار البرج عن جسم الدبابة. أما بالنسبة للدبابة فإن محاولة إصلاحها قائمة، لكن العملية قد تأخذ وقتا طويلاً بسبب المشاكل التنظيمية والفنية والمالية ما قد يؤخر عملية التسليم لبضعة أشهر إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230418/أوكرانيا-تتحدث-عن-طائرة-روسية-هى-الأكثر-خطورة-على-قواتها-1076049040.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خطأ قاتل من طاقم أوكراني يخرج دبابة ألمانية من الحرب... صور
12:54 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
تسبب طاقم أوكراني يقوم بتدريبات على قيادة دبابة "ليوبارد" الألمانية بتخريب المركبة، وذلك بسبب هفوة قاتلة أدت إلى انشطار البرج عن بقية أجزاء الدبابة.
وأشارت مصادر إعلامية نقلا عن شهود عيان أن الحادثة حصلت خلال التدريبات القائمة للفرق والطواقم الأوكرانية في بولندا، مضيفة أنه خلال المناورات بالدبابات نسي طاقم دبابة "ليوبارد" رفع المدفع ما أدى إلى اصطدامه بالأرض خلال مناورة سريعة، الأمر الذي أدى فورا إلى انشطار البرج عن جسم الدبابة.
وأكدت مصادر غربية أن التشكيلات المسلحة لنظام كييف أرسلت أكثر المتخصصين تأهيلًا للتدريب. ومع ذلك ، فإن الحادث الذي وقع يلقي بظلال من الشك نظراً للخسائر الهائلة للقوات المسلحة الأوكرانية.
أما بالنسبة للدبابة فإن محاولة إصلاحها قائمة، لكن العملية قد تأخذ وقتا طويلاً بسبب المشاكل التنظيمية والفنية والمالية ما قد يؤخر عملية التسليم لبضعة أشهر إضافية.