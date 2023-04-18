https://sputnikarabic.ae/20230418/رئيس-إيران-إذا-أخطأت-إسرائيل-فسوف-ندمر-حيفا-وتل-أبيب-1076031700.html
رئيس إيران: إذا أخطأت إسرائيل فسوف ندمر حيفا وتل أبيب
رئيس إيران: إذا أخطأت إسرائيل فسوف ندمر حيفا وتل أبيب
هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، بتدمير مدينتي حيفا وتل أبيب حال ارتكبت إسرائيل أي أخطاء، على حد قوله. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T08:20+0000
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جاء ذلك في كلمة له بمناسبة يوم الجيش الإيراني، وهو يوم وطني، تحتفل به طهران سنويا في 18 أبريل/نيسان، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وقال رئيسي: "على أعداء إيران أن يعلموا، لا سيما كيان الاحتلال الصهيوني (يقصد إسرائيل)، أنّ أصغر حرکة من قبلهم ضد إيران سيقابلها رد ساحق".وأضاف: "أي خطأ من كيان الاحتلال ستكون نتيجته تدمیر حيفا وتل أبيب وهذه الرسالة وصلتهم حتماً".ووجه الرئيس الإيراني، باسم جيش بلاده رسالة إلى القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بقوله: ""غادروا المنطقة في أسرع وقت، لصالحكم ولصالح المنطقة، فتواجدكم لن يعزز الأمن الإقليمي"، مشددا على أن القوات الأجنبية تهدد أمن بلدان المنطقة فقط.وتابع رئيسي: "لا يخفى على أحد في المنطقة كيف دافعت قواتنا المسلحة عن وحدة أراضي دول المنطقة ونشهد اليوم استخدام معدات متطورة في الجيش وهو تجسيد لشعار "نحن نستطيع".
https://sputnikarabic.ae/20230414/الرئيس-الإيراني-المشاركة-في-تظاهرات-يوم-القدس-تجسيد-لوحدة-وتلاحم-الأمة-الإسلامية-1075907397.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
رئيس إيران: إذا أخطأت إسرائيل فسوف ندمر حيفا وتل أبيب
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هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، بتدمير مدينتي حيفا وتل أبيب حال ارتكبت إسرائيل أي أخطاء، على حد قوله.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة يوم الجيش الإيراني، وهو يوم وطني، تحتفل به طهران سنويا في 18 أبريل/نيسان، وفق وكالة
"إرنا" الإيرانية.
وقال رئيسي: "على أعداء إيران أن يعلموا، لا سيما كيان الاحتلال الصهيوني (يقصد إسرائيل)، أنّ أصغر حرکة من قبلهم ضد إيران سيقابلها رد ساحق".
وأضاف: "أي خطأ من كيان الاحتلال ستكون نتيجته تدمیر حيفا وتل أبيب وهذه الرسالة وصلتهم حتماً".
ووجه الرئيس الإيراني
، باسم جيش بلاده رسالة إلى القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بقوله: ""غادروا المنطقة في أسرع وقت، لصالحكم ولصالح المنطقة، فتواجدكم لن يعزز الأمن الإقليمي"، مشددا على أن القوات الأجنبية تهدد أمن بلدان المنطقة فقط.
وتابع رئيسي: "لا يخفى على أحد في المنطقة كيف دافعت قواتنا المسلحة عن وحدة أراضي دول المنطقة ونشهد اليوم استخدام معدات متطورة في الجيش وهو تجسيد لشعار "نحن نستطيع".