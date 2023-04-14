https://sputnikarabic.ae/20230414/الرئيس-الإيراني-المشاركة-في-تظاهرات-يوم-القدس-تجسيد-لوحدة-وتلاحم-الأمة-الإسلامية-1075907397.html

الرئيس الإيراني: المشاركة في تظاهرات "يوم القدس" تجسيد لوحدة وتلاحم الأمة الإسلامية

الرئيس الإيراني: المشاركة في تظاهرات "يوم القدس" تجسيد لوحدة وتلاحم الأمة الإسلامية

شارك الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، في مسيرات "يوم القدس العالمي" جوار الآلاف من المواطنين الإيرانيين، التي انطلقت في طهران اليوم نصرةً للقدس... 14.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-14T12:34+0000

2023-04-14T12:34+0000

2023-04-14T12:34+0000

إيران

أخبار إيران

القدس

العالم

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068029077_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8506258e774988f8090881cf685133c.jpg

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن إبراهيم رئيسي، أن "رسالة المشاركة في مسيرات "يوم القدس" هو تجسيد وحدة وتلاحم الأمة الإسلامية"، مضيفا أن "تطبيع بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني لم ولن يحقق الأمن والاستقرار".وأكدت الوكالة أن المواطنين الإيرانيين المشاركين في المسيرات رحبوا بالرئيس رئيسي بين صفوفهم، وهتفوا بشعارات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".اونطلقت مسيرات "يوم القدس العالمي" في العاصمة الإيرانية، طهران، وأكثر من ألف مدينة وبلدة في أنحاء إيران، في وقت سابق من اليوم الجمعة. وذكرت وكالة "إرنا"، أن المسيرات جاءت تحت شعار "فلسطين محور وحدة العالم الإسلامي، القدس على مشارف التحرير" وذلك بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين الإيرانيين احتفاءً بيوم القدس العالمي.ورفع المشاركون في المسيرات الحاشدة لافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم الإسرائيلية، فضلا عن نشرهم ورفعهم صورا لـ"القدس الشريف" وقتلى جبهة المقاومة، بالإضافة إلى أعلام فلسطين.ومن المقرر أن تتجه المسيرات الإيرانية نحو أماكن إقامة صلاة الجمعة، حيث تجري مراسم "يوم القدس العالمي"، وهي المراسم التي تشهد إلقاء كلمات لبعض الشخصيات السياسية، وصدور بيانات، في وقت شوهدت مشاركة ملحوظة في مسيرات هذا العام من قبل الفتيان والشباب الذين رددوا الأناشيد في هذه المناسبة.وتحتفي إيران وبعض الدول الإسلامية والعالمية بيوم القدس العالمي، منذ إعلانه من قبل الإمام الراحل الخميني، في العام 1979، حينما دعا إلى إعلان آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام، يومًا عالميًا للقدس.وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله " اللبناني، هاشم صفي الدين، إن الإمام الخميني حدد طريق تحرير القدس وهي بالمواجهة المسلحة. وهو ما جاء في كلمة له، الأربعاء الماضي، في لقاء "درع القدس: الضفة نحو عهد جديد"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.وأضاف صفي الدين أن الخميني كان يقول "إن القدس ليست فقط للفلسطينيين، بل لكل المسلمين ولكل أحرار العالم".وتابع: "حينما أعلن الإمام الخميني أن آخر يوم جمعة من شهر رمضان يوم القدس العالمي، شعر العدو الإسرائيلي بأن الكيان بدأ يهتز، وصرّح مسؤولوه بأن ما حصل في إيران زلزال هزّ المنطقة".وشدد على أن الإمام الخميني "جعل فلسطين المحتلة أولوية في ثورته وسياسته وفي العمل الثوري، ودعا الجميع للالتفاف من أجل تحرير الأراضي المحتلة".

https://sputnikarabic.ae/20230414/حركة-المجاهدين-الفلسطينية-دعم-بلادنا-يتمثل-في-عدم-التطبيع-مع-العدو-1075897337.html

https://sputnikarabic.ae/20230414/انطلاق-مسيرات-يوم-القدس-العالمي-في-طهران-وألف-مدينة-إيرانية-1075896527.html

إيران

أخبار إيران

القدس

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, القدس, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل