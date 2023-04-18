https://sputnikarabic.ae/20230418/روساتوم-تبتكر-صفائح-نيوبيوم-عالية-النقاء-لتصنيع-منشآت-بحثية-عملاقة-1076044444.html
"روساتوم" تبتكر صفائح نيوبيوم عالية النقاء لتصنيع منشآت بحثية عملاقة
"روساتوم" تبتكر صفائح نيوبيوم عالية النقاء لتصنيع منشآت بحثية عملاقة
أكمل متخصصون في شركة وقود "روساتوم" تطوير تقنية محلية لتصنيع صفائح النيوبيوم عالية النقاء المستخدمة في إنشاء أكبر منشآت بحثية "عملاقة"، حيث يبدي علماء من آسيا... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T11:11+0000
2023-04-18T11:11+0000
2023-04-18T11:11+0000
علوم
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وذكرت الشركة المطورة "تفيل- روساتوم" التي تستخدم صفائح النيوبيوم عالية النقاء كأساس في صناعاتها وتحديدا الأجهزة التي تخلق مجالًا كهربائيًا لتسريع الجسيمات المشحونة: البروتونات والأيونات والإلكترونيات، التي تعتبر الأداة الرئيسية للعلماء في الفيزياء التجريبية الحديثة.وبالرغم من حقيقة أن شركة "روساتوم" لديها كفاءات في تصنيع الموصلات الفائقة على مستوى العالم، إلا أنه لم يتم حتى الآن إنتاج صفائح من النيوبيوم عالي النقاء في روسيا، حيث كانت هذه التكنولوجيا مملوكة لعدد قليل من الشركات في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.وبحسب الشركة نشأت فكرة ابتكار التقنية الروسية الخاصة لتصنيع المواد من النيوبيوم عالي النقاوة لأول مرة كنتيجة لسنوات عديدة من التعاون العلمي بين شركة وقود شركة "تفيل" و "سيرن" في تطوير خيوط النيوبيوم-القصدير فائقة التوصيل لمسرعات الجسيمات.
https://sputnikarabic.ae/20230410/روساتوم-تعتزم-إنتاج-نموذج-أولي-لمحرك-بلازما-للرحلات-الفضائية-1075740275.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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علوم
"روساتوم" تبتكر صفائح نيوبيوم عالية النقاء لتصنيع منشآت بحثية عملاقة
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أكمل متخصصون في شركة وقود "روساتوم" تطوير تقنية محلية لتصنيع صفائح النيوبيوم عالية النقاء المستخدمة في إنشاء أكبر منشآت بحثية "عملاقة"، حيث يبدي علماء من آسيا اهتمامًا بهذه النتيجة.
وذكرت الشركة المطورة "تفيل- روساتوم" التي تستخدم صفائح النيوبيوم عالية النقاء كأساس في صناعاتها وتحديدا الأجهزة التي تخلق مجالًا كهربائيًا لتسريع الجسيمات المشحونة: البروتونات والأيونات والإلكترونيات، التي تعتبر الأداة الرئيسية للعلماء في الفيزياء التجريبية الحديثة.
وبالرغم من حقيقة أن شركة "روساتوم" لديها كفاءات في تصنيع الموصلات الفائقة على مستوى العالم، إلا أنه لم يتم حتى الآن إنتاج صفائح من النيوبيوم عالي النقاء في روسيا، حيث كانت هذه التكنولوجيا مملوكة لعدد قليل من الشركات في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.
وبحسب الشركة نشأت فكرة ابتكار التقنية الروسية الخاصة لتصنيع المواد من النيوبيوم عالي النقاوة لأول مرة كنتيجة لسنوات عديدة من التعاون العلمي بين شركة وقود شركة "تفيل" و "سيرن" في تطوير خيوط النيوبيوم-القصدير فائقة التوصيل لمسرعات الجسيمات.