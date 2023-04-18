https://sputnikarabic.ae/20230418/روسيا-تطلق-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-1076096679.html

روسيا تطلق جائزة "ليو تولستوي" الدولية للسلام

روسيا تطلق جائزة "ليو تولستوي" الدولية للسلام

أعلن الموقع الإلكتروني للجمعية التاريخية الروسية أن قبول طلبات الحصول على جائزة "ليو تولستوي" الدولية للسلام قد بدأ، ويمكن تقديم الطلبات حتى تاريخ 12 يونيو/... 18.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-18T18:27+0000

2023-04-18T18:27+0000

2023-04-19T16:16+0000

روسيا

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وأعلن مجلس أمناء صندوق الجائزة في بيان ورد لـ"سبوتنيك" عن قبول المقترحات مع المرشحين، ونص على أن الجائزة "ستمنح هذا العام لأول مرة، ومن ثم بشكل دوري كل عام".وذكر المجلس أنه "يمكن للأفراد والمجموعات المبتكرة والمؤسسات العامة الوطنية والدولية والمنظمات والحركات والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات التعليمية الفوز بهذه الجائزة".وأضاف المنظمون أن الفائزين سيتم تحديدهم من قبل لجنة تحكيم دولية رسمية تتألف من شخصيات سياسية وكتاب وشخصيات عامة وممثلين عن دوائر الثقافة والعلوم والأعمال من روسيا ودول أجنبية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وسيقام حفل توزيع الجوائز في إحدى مدن روسيا، ويتم تحويل أموال هذه الجائزة إلى الصندوق من قبل ممثلي الأعمال وأي شخص يدعم أهداف وغايات الجائزة.

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