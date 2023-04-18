https://sputnikarabic.ae/20230418/روسيا-تطلق-جائزة-ليو-تولستوي-الدولية-للسلام-1076096679.html
روسيا تطلق جائزة "ليو تولستوي" الدولية للسلام
روسيا تطلق جائزة "ليو تولستوي" الدولية للسلام
أعلن الموقع الإلكتروني للجمعية التاريخية الروسية أن قبول طلبات الحصول على جائزة "ليو تولستوي" الدولية للسلام قد بدأ، ويمكن تقديم الطلبات حتى تاريخ 12 يونيو/... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T18:27+0000
2023-04-18T18:27+0000
2023-04-19T16:16+0000
روسيا
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وأعلن مجلس أمناء صندوق الجائزة في بيان ورد لـ"سبوتنيك" عن قبول المقترحات مع المرشحين، ونص على أن الجائزة "ستمنح هذا العام لأول مرة، ومن ثم بشكل دوري كل عام".وذكر المجلس أنه "يمكن للأفراد والمجموعات المبتكرة والمؤسسات العامة الوطنية والدولية والمنظمات والحركات والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات التعليمية الفوز بهذه الجائزة".وأضاف المنظمون أن الفائزين سيتم تحديدهم من قبل لجنة تحكيم دولية رسمية تتألف من شخصيات سياسية وكتاب وشخصيات عامة وممثلين عن دوائر الثقافة والعلوم والأعمال من روسيا ودول أجنبية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وسيقام حفل توزيع الجوائز في إحدى مدن روسيا، ويتم تحويل أموال هذه الجائزة إلى الصندوق من قبل ممثلي الأعمال وأي شخص يدعم أهداف وغايات الجائزة.
https://sputnikarabic.ae/20210403/استقطبت-تولستوي-أقدم-سينما-في-روسيا-تفتح-أبوابها-للجمهور-بعد-سنوات-من-التجديدات-صور-1048560427.html
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روسيا
روسيا تطلق جائزة "ليو تولستوي" الدولية للسلام
18:27 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 16:16 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
أعلن الموقع الإلكتروني للجمعية التاريخية الروسية أن قبول طلبات الحصول على جائزة "ليو تولستوي" الدولية للسلام قد بدأ، ويمكن تقديم الطلبات حتى تاريخ 12 يونيو/ حزيران المقبل.
وأعلن مجلس أمناء صندوق الجائزة في بيان ورد لـ"سبوتنيك" عن قبول المقترحات مع المرشحين، ونص على أن الجائزة "ستمنح هذا العام لأول مرة، ومن ثم بشكل دوري كل عام".
سميت هذه الجائزة على اسم الكاتب الإنساني الروسي العظيم، وستُمنح الجائزة الدولية على الإنجازات البارزة في الأنشطة التي تهدف إلى ضمان الأمن العالمي والمتساوي على أساس سيادة القانون الدولي، ومنع وقوع الكوارث النووية وبناء عالم متعدد الأقطاب ومسالم، بالإضافة إلى الإنجازات المهمة الأخرى التي أدت إلى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة والسلام والتعاون بين الشعوب.
وذكر المجلس أنه "يمكن للأفراد والمجموعات المبتكرة والمؤسسات العامة الوطنية والدولية والمنظمات والحركات والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات التعليمية الفوز بهذه الجائزة".
وسيحصل الفائزون على دبلوم وميدالية ذهبية بصورة ليو تولستوي ومكافأة نقدية.
وأضاف المنظمون أن الفائزين سيتم تحديدهم من قبل لجنة تحكيم دولية رسمية تتألف من شخصيات سياسية وكتاب وشخصيات عامة وممثلين عن دوائر الثقافة والعلوم والأعمال من روسيا ودول أجنبية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويمكن ترشيح المتقدمين من قبل المنظمات الدولية والبرلمانات والسلطات والمنظمات العامة والمؤسسات التعليمية وأعضاء لجنة التحكيم.
وسيقام حفل توزيع الجوائز في إحدى مدن روسيا
، ويتم تحويل أموال هذه الجائزة إلى الصندوق من قبل ممثلي الأعمال وأي شخص يدعم أهداف وغايات الجائزة.