https://sputnikarabic.ae/20230418/سوريا-وتونس-تتفقان-على-تكثيف-التواصل-لتعزيز-التشاور-والتنسيق-حول-مختلف-القضايا-1076065672.html
سوريا وتونس تتفقان على تكثيف التواصل لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا... فيديو وصور
سوريا وتونس تتفقان على تكثيف التواصل لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا... فيديو وصور
اتفقت سوريا وتونس على تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T21:22+0000
2023-04-18T21:22+0000
2023-04-18T21:24+0000
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دمشق - سبوتنيك. وفي بيان مشترك في ختام المشاورات التي عقدها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار بعد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين نشرته الخارجية السورية، اتفق البلدان على تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل الثنائية وذات الاهتمام المشترك، والعمل على عقد اللّجنة المشتركة واستئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين ولاسيّما في المجالات ذات الأولوية.وأشار البيان المشترك إلى ضرورة تعزيز التعاون في المجال الأمني، ولا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون في المجال القنصلي والإنساني، والعمل على عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة".وأكدت تونس في البيان المشترك أنّ "أمن واستقرار سوريا هو دعامة لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، كما أعربت عن تضامنها الكامل ووقوفها مع سوريا إزاء اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي المتكرّرة على أراضيها، ودعم حقّها المشروع في استعادة الجولان المحتل".ويزور الخارجية السوري تونس، في زيارة عمل لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/بعد-السعودية-والجزائر-وزير-الخارجية-السوري-في-تونس-أي-هدف-لجولته-في-الدول-العربية؟-1076042793.html
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سبوتنيك عربي
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي
سوريا وتونس تتفقان على تكثيف التواصل لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا... فيديو وصور
21:22 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 21:24 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
اتفقت سوريا وتونس على تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا.
دمشق - سبوتنيك
. وفي بيان مشترك في ختام المشاورات التي عقدها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار بعد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين نشرته الخارجية السورية، اتفق البلدان على تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل الثنائية وذات الاهتمام المشترك، والعمل على عقد اللّجنة المشتركة واستئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين ولاسيّما في المجالات ذات الأولوية.
وأشار البيان المشترك إلى ضرورة تعزيز التعاون في المجال الأمني، ولا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون في المجال القنصلي والإنساني، والعمل على عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة".
وأكدت تونس
في البيان المشترك أنّ "أمن واستقرار سوريا هو دعامة لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، كما أعربت عن تضامنها الكامل ووقوفها مع سوريا إزاء اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي المتكرّرة على أراضيها، ودعم حقّها المشروع في استعادة الجولان المحتل".
ويزور الخارجية السوري تونس، في زيارة عمل
لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.