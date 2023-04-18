شباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر... صور
© Sputnik . Shams Molhemشباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
© Sputnik . Shams Molhem
اجتمع عدد من الشباب الروس والسوريين المغتربين في قاعة وسط العاصمة السورية دمشق، لتحضير وجبات خفيفة للمصلين أثناء إحياء ليلة القدر.
شباب وشابات تراوحت أعمارهم ما بين 20- 25 هم من أباء سوريين وأمهات روس، البعض منهم يعيش في روسيا فيما آخرون يتنقلون ما بين سوريا ورسيا، دفعهم حبهم للعمل التطوعي الإنساني للاجتماع في مثل هذه الليلة المقدسة، للتأكيد أن سوريا اليوم بلد الأمان والاستقرار بعد الحرب القاسية.
© Sputnik . Shams Molhemشباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
شباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
© Sputnik . Shams Molhem
وتحت اسم (المبادرة السورية- الروسية لمحبي العمل التطوعي)، كان لحوالي 250 شابا وشابة لمساتهم وأنفاسهم في إعداد آلاف الوجبات الخفيفة ليتم توزيعها على 6 مساجد في دمشق، ولمشروع (أنتم في أعيننا) التابعة لجمعية (الشباب الخيرية) التي تعنى بمساعدة أهالي الأطفال المرضى في (مشفى الأطفال)، إضافة للعاملين المناوبين ممن يصعب عليهم مغادرة عياداتهم لتناول الطعام، بحكم طبيعة عملهم الليلي.
© Sputnik . Shams Molhemشباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
شباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
© Sputnik . Shams Molhem
وقال الشاب الروسي محمد إيفانوف والمقيم في موسكو في تصريح لـ "سبوتنيك" حضوره لسوريا في هذا الشهر بحكم الصداقة القوية التي تربطه من العديد من الشباب السوريين لذلك أحب الفكرة وقرر المشاركة معهم لمساعدة المحتاجين والصائمين بليلة مقدسة متل ليلة القدر فهي شغلة جميلة لذلك كانت لدينا رغبة نحن والعديد من الشباب المغتربين أن نقدم جزء بسيط للسوريين".
© Sputnik . Shams Molhemشباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
شباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
© Sputnik . Shams Molhem
وشجّع الشاب العشريني أقرانه على الاندماج ما بين الشباب الروس والسوريين بحكم أن العلاقات التاريخية بين الشعبيت، مشيرا إلى القواسم المشتركة بين البلدين.
بدورها، تؤكد المتطوعة شذى الكزبري، لـ "سبوتنيك" أهمية المبادرات المشتركة ما بين الشباب السوريين والروس وخاصة في ليلة عظيمة لدى المسلمين كليلة القدر.
© Sputnik . Shams Molhemشباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
شباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
© Sputnik . Shams Molhem
وبينت الشابة التي تفرض طبيعة حياتها العيش في العاصمتين السورية والروسية، أن المبادرة تسعى لتشجيع الشباب على فعل الخير وتقديم المساعدة ضمن الظروف الصعبة التي تمر على معظم السوريين.
© Sputnik . Shams Molhemشباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
شباب روس يعدون الوجبات الخفيفة للمصلّين في مساجد دمشق خلال إحيائهم ليلة القدر
© Sputnik . Shams Molhem
وشهدت ليلة القدر الكثير من المبادرات المشتركة بين الشباب الروس والسوريين، حيث يقضي المصلين وقتا طويلا في المساجد لإحياء هذه الليلة المباركة لدى المسلمين، ويتخللها قراءة آيات من القران الكريم، كما يتحدث الأئمة والخطباء عن عظمة هذه الليلة المباركة ومعانيها السامية.