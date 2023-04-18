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https://sputnikarabic.ae/20230418/صحيفة-الولايات-المتحدة-تخطط-لفرض-قيود-غير-مسبوقة-على-الاستثمار-في-الصين-1076058243.html
صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لفرض قيود غير مسبوقة على الاستثمار في الصين
صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لفرض قيود غير مسبوقة على الاستثمار في الصين
كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت في شهر أبريل/ نيسان الجاري إجراءات غير مسبوقة للحد من الاستثمار الأمريكي في الصين. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T17:08+0000
2023-04-18T17:08+0000
العالم
تدابير تقييدية
الولايات المتحدة الأمريكية
استثمار
الصين
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وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادرها، بأن "المسؤولين يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن جهد رئيسي لكبح صعود بكين التكنولوجي والعسكري. ومن المتوقع وجود قواعد غير مسبوقة لتقييد الاستثمار الأمريكي في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر".وأضافت المصادر أن إدارة البيت الأبيض تناقش بالفعل قضايا رئيسية مع رواد الأعمال. من المعروف أنه سيُطلب من الشركات الإبلاغ عن الاستثمارات الجديدة التي سيتم توجيهها إلى شركات التكنولوجيا في الصين. سيكون هناك أيضًا حظر معاملات معين في القطاعات الصناعية المهمة، بما في ذلك المعالجات الدقيقة.وأشارت المصادر في إدارة البيت الأبيض إلى أن الحكومة تريد التأكد من أن كل شيء يتم بشكل صحيح من حيث التشاور مع الحلفاء والصناعة، وفقط بعد الانتقال إلى إصدار المراسيم.في نهاية مارس/ آذار، كتبت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، أنه "بعد فرض العقوبات الغربية، فتحت آفاق جديدة للتعاون مع بكين أمام موسكو. إذ تغذي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو طفرة في الاستثمار الصيني في روسيا".
الولايات المتحدة الأمريكية
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العالم, تدابير تقييدية, الولايات المتحدة الأمريكية, استثمار, الصين
العالم, تدابير تقييدية, الولايات المتحدة الأمريكية, استثمار, الصين

صحيفة: الولايات المتحدة تخطط لفرض قيود غير مسبوقة على الاستثمار في الصين

17:08 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعدت في شهر أبريل/ نيسان الجاري إجراءات غير مسبوقة للحد من الاستثمار الأمريكي في الصين.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادرها، بأن "المسؤولين يقتربون من التوصل إلى اتفاق بشأن جهد رئيسي لكبح صعود بكين التكنولوجي والعسكري. ومن المتوقع وجود قواعد غير مسبوقة لتقييد الاستثمار الأمريكي في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر".
وأضافت المصادر أن إدارة البيت الأبيض تناقش بالفعل قضايا رئيسية مع رواد الأعمال. من المعروف أنه سيُطلب من الشركات الإبلاغ عن الاستثمارات الجديدة التي سيتم توجيهها إلى شركات التكنولوجيا في الصين. سيكون هناك أيضًا حظر معاملات معين في القطاعات الصناعية المهمة، بما في ذلك المعالجات الدقيقة.
وأشارت المصادر في إدارة البيت الأبيض إلى أن الحكومة تريد التأكد من أن كل شيء يتم بشكل صحيح من حيث التشاور مع الحلفاء والصناعة، وفقط بعد الانتقال إلى إصدار المراسيم.
في نهاية مارس/ آذار، كتبت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية، أنه "بعد فرض العقوبات الغربية، فتحت آفاق جديدة للتعاون مع بكين أمام موسكو. إذ تغذي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو طفرة في الاستثمار الصيني في روسيا".
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