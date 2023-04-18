https://sputnikarabic.ae/20230418/قاذفات-استراتيجية-من-طراز-تو-95-تجري-دوريات-جوية-خلال-الاختبار-المفاجئ-لأسطول-المحيط-الهادئ-1076028800.html
قاذفات استراتيجية من طراز "تو 95" تجري دوريات جوية خلال الاختبار المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ
قاذفات استراتيجية من طراز "تو 95" تجري دوريات جوية خلال الاختبار المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام قاذفات استراتيجية من طراز "تو 95 إم إس" بمناورة مخططة لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري... 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T07:08+0000
2023-04-18T07:08+0000
2023-04-18T07:08+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "كجزء من مرحلة الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ قامت القاذفات الاستراتيجية من طراز "تو 95 إم إس" بمناورة مخططة لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري بيرينغ وأوكوتسك".وأضافت الدفاع في بيانها أنه أثناء الاختبار المفاجئ ستستمر الدوريات الجوية للمناطق الأخرى، حيث سيتم تزويد القاذفات الاستراتيجية بالوقود في الجو من طائرات "إيل 78".وشددت وزارة الدفاع على أن "جميع رحلات الطائرات بعيدة المدى تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك لحدود الدول الأخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230417/حاملات-صواريخ-استراتيجية-روسية-تنطلق-إلى-المحيط-الهادئ-1076001883.html
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روسيا, رصد عسكري
قاذفات استراتيجية من طراز "تو 95" تجري دوريات جوية خلال الاختبار المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، عن قيام قاذفات استراتيجية من طراز "تو 95 إم إس" بمناورة مخططة لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري بيرينغ وأوكوتسك، وذلك ضمن إطار الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ.
وأشارت الدفاع الروسية في بيانها "كجزء من مرحلة الاختبار المفاجئ للجهوزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ قامت القاذفات الاستراتيجية من طراز "تو 95 إم إس" بمناورة مخططة لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحري بيرينغ وأوكوتسك".
وأضافت الدفاع في بيانها أنه أثناء الاختبار المفاجئ ستستمر الدوريات الجوية للمناطق الأخرى، حيث سيتم تزويد القاذفات الاستراتيجية بالوقود في الجو من طائرات "إيل 78".
وشددت وزارة الدفاع على أن "جميع رحلات الطائرات بعيدة المدى تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك لحدود الدول الأخرى".