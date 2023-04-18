https://sputnikarabic.ae/20230418/لاجئ-يشترى-هاتف-آيفون-بأموال-الصدقة-في-الجزائر-فيديو-1076050634.html
لاجئ يشترى هاتف آيفون بأموال "الصدقة" في الجزائر.... فيديو
لاجئ يشترى هاتف آيفون بأموال "الصدقة" في الجزائر.... فيديو
في مقطع أثار الكثير من الجدل، أقدم طفل يزعم أنه لاجئ أفريقي مقيم بالجزائر، على شراء هاتف آيفون بأموال الصدقة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T12:57+0000
2023-04-18T12:57+0000
2023-04-18T12:57+0000
نادي الفيديو
شراء
آيفون 10
لجوء
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ويظهر في الفيديو المثير للجدل، الطفل اللاجئ وهو يستلم هاتفا ذكيا من نوع آيفون 11 ، فيما يقول البائع إنه وجد صعوبة في عد القطع النقدية "الصرف" هو واثنين معه.هذا ولقي الفيديو تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعضهم عن دهشتهم من تمكن الطفل من جمع مبلغ "الآيفون"، بينما قال آخرون إن الفيديو مجرد مزحة لأنه كان قادرا على تحويل القطع النقدية إلى أوراق.وفي الوقت الذي أثنى فيه البعض على ذكاء اللاجئ وحسن اقتصاده وتدبيره، قال آخرون إن الشعب الجزائري عاطفي ومجرد طفل تمكن من خداعهم، لأنهم ساعدوه ليأكل، بينما اشترى شيئا كماليا ما كان ليحلم به في مكان آخر.
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2023
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/15/1062509187_83:0:1184:826_1920x0_80_0_0_e13448f613a134984375ef7e5cb4aa8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, شراء, آيفون 10, لجوء
نادي الفيديو, شراء, آيفون 10, لجوء
لاجئ يشترى هاتف آيفون بأموال "الصدقة" في الجزائر.... فيديو
تابعنا عبر
في مقطع أثار الكثير من الجدل، أقدم طفل يزعم أنه لاجئ أفريقي مقيم بالجزائر، على شراء هاتف آيفون بأموال الصدقة.
ويظهر في الفيديو المثير للجدل، الطفل اللاجئ وهو يستلم هاتفا ذكيا من نوع آيفون 11 ، فيما يقول البائع إنه وجد صعوبة في عد القطع النقدية "الصرف" هو واثنين معه.
هذا ولقي الفيديو تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعضهم عن دهشتهم من تمكن الطفل من جمع مبلغ "الآيفون"، بينما قال آخرون إن الفيديو مجرد مزحة لأنه كان قادرا على تحويل القطع النقدية إلى أوراق.
وفي الوقت الذي أثنى فيه البعض على ذكاء اللاجئ وحسن اقتصاده وتدبيره، قال آخرون إن الشعب الجزائري عاطفي ومجرد طفل تمكن من خداعهم، لأنهم ساعدوه ليأكل، بينما اشترى شيئا كماليا ما كان ليحلم به في مكان آخر.