عربي
القوات الروسية تسيطر على 3 أحياء في شمال ووسط وجنوب أرتيوموفسك
https://sputnikarabic.ae/20230418/لاجئ-يشترى-هاتف-آيفون-بأموال-الصدقة-في-الجزائر-فيديو-1076050634.html
لاجئ يشترى هاتف آيفون بأموال "الصدقة" في الجزائر.... فيديو
لاجئ يشترى هاتف آيفون بأموال "الصدقة" في الجزائر.... فيديو
في مقطع أثار الكثير من الجدل، أقدم طفل يزعم أنه لاجئ أفريقي مقيم بالجزائر، على شراء هاتف آيفون بأموال الصدقة. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T12:57+0000
2023-04-18T12:57+0000
نادي الفيديو
شراء
آيفون 10
لجوء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/15/1062509187_0:0:1240:699_1920x0_80_0_0_4b8901298fcbc129f86be3a6c07af611.jpg
ويظهر في الفيديو المثير للجدل، الطفل اللاجئ وهو يستلم هاتفا ذكيا من نوع آيفون 11 ، فيما يقول البائع إنه وجد صعوبة في عد القطع النقدية "الصرف" هو واثنين معه.هذا ولقي الفيديو تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعضهم عن دهشتهم من تمكن الطفل من جمع مبلغ "الآيفون"، بينما قال آخرون إن الفيديو مجرد مزحة لأنه كان قادرا على تحويل القطع النقدية إلى أوراق.وفي الوقت الذي أثنى فيه البعض على ذكاء اللاجئ وحسن اقتصاده وتدبيره، قال آخرون إن الشعب الجزائري عاطفي ومجرد طفل تمكن من خداعهم، لأنهم ساعدوه ليأكل، بينما اشترى شيئا كماليا ما كان ليحلم به في مكان آخر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/15/1062509187_83:0:1184:826_1920x0_80_0_0_e13448f613a134984375ef7e5cb4aa8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, شراء, آيفون 10, لجوء
نادي الفيديو, شراء, آيفون 10, لجوء

لاجئ يشترى هاتف آيفون بأموال "الصدقة" في الجزائر.... فيديو

12:57 GMT 18.04.2023
© AFP 2023 / SPENCER PLATTهاتف "آيفون 13"
هاتف آيفون 13 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / SPENCER PLATT
تابعنا عبرTelegram
في مقطع أثار الكثير من الجدل، أقدم طفل يزعم أنه لاجئ أفريقي مقيم بالجزائر، على شراء هاتف آيفون بأموال الصدقة.
ويظهر في الفيديو المثير للجدل، الطفل اللاجئ وهو يستلم هاتفا ذكيا من نوع آيفون 11 ، فيما يقول البائع إنه وجد صعوبة في عد القطع النقدية "الصرف" هو واثنين معه.
هذا ولقي الفيديو تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر بعضهم عن دهشتهم من تمكن الطفل من جمع مبلغ "الآيفون"، بينما قال آخرون إن الفيديو مجرد مزحة لأنه كان قادرا على تحويل القطع النقدية إلى أوراق.
وفي الوقت الذي أثنى فيه البعض على ذكاء اللاجئ وحسن اقتصاده وتدبيره، قال آخرون إن الشعب الجزائري عاطفي ومجرد طفل تمكن من خداعهم، لأنهم ساعدوه ليأكل، بينما اشترى شيئا كماليا ما كان ليحلم به في مكان آخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو15 أبريل, 11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала