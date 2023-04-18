https://sputnikarabic.ae/20230418/مشاهد-مذهلة-من-الفضاء-لأضواء-الكعبة-في-الجهة-المظلمة-من-الأرض-فيديو-1076053672.html
مشاهد مذهلة من الفضاء لأضواء الكعبة في الجهة المظلمة من الأرض... فيديو
مشاهد مذهلة من الفضاء لأضواء الكعبة في الجهة المظلمة من الأرض... فيديو
نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أمس الاثنين، مقطعا مصورا للمسجد الحرام والمدينة المنورة ومدينة جدة، من الفضاء. 18.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-18T14:05+0000
2023-04-18T14:05+0000
2023-04-18T14:31+0000
نادي الفيديو
مكة
الفضاء
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وقال النيادي إن هذا الفيديو "إهداء لبلاد الحرمين الشريفين.. في هذه الليالي المباركة".وأضاف: "المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة.. من أروع ما شاهدت".
مكة
الفضاء
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مكة, الفضاء
نادي الفيديو, مكة, الفضاء
مشاهد مذهلة من الفضاء لأضواء الكعبة في الجهة المظلمة من الأرض... فيديو
14:05 GMT 18.04.2023 (تم التحديث: 14:31 GMT 18.04.2023) تابعنا عبر
نشر رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أمس الاثنين، مقطعا مصورا للمسجد الحرام والمدينة المنورة ومدينة جدة، من الفضاء.
وقال النيادي إن هذا الفيديو "إهداء لبلاد الحرمين الشريفين.. في هذه الليالي المباركة".
وأضاف: "المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة.. من أروع ما شاهدت".