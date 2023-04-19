https://sputnikarabic.ae/20230419/اكتمال-خروج-جميع-العالقين-في-جامعة-الخرطوم-وسط-اشتباكات-عنيفة-فيديو-1076071295.html
اكتمال خروج جميع العالقين في جامعة الخرطوم وسط اشتباكات عنيفة... فيديو
اكتمال خروج جميع العالقين في جامعة الخرطوم وسط اشتباكات عنيفة... فيديو
أعلنت جامعة الخرطوم، عن تأمين خروج الطلاب العالقين بمكتبة كلية الهندسة بسلام، وذلك بعد أيام من بقائهم داخل المبنى جراء الاشتباكات الدائرة بالقرب من حرم... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T07:08+0000
2023-04-19T07:08+0000
2023-04-19T07:08+0000
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وكان عدد كبير من العالقين داخل الجامعة قد خرج أمس بسلام "واكتملت الخطوة بحمد الله صباح اليوم عبر ممرات آمنة مكنتهم من مغادرة الجامعة والوصول إلى كافوري بالخرطوم بحري سالمين" وفقا لتعميم صحافي للجامعة.وأجبرت الظروف الأمنية، عددا من الطلاب بجامعة الخرطوم، على البقاء في الجامعة، وقتل أحدهم وتم دفنه في باحة الجامعة وجرح آخر تم إسعافه لمستشفي المعلم لتلقي العلاج.وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية يفترض أن تستمر 24 ساعة.وكان الطرفان قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد 4 أيام من قتال عنيف في العاصمة ومدن أخرى، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالطرفين، حيث دعاهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح ممرات آمنة وخروج المدنيين المحاصرين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
اكتمال خروج جميع العالقين في جامعة الخرطوم وسط اشتباكات عنيفة... فيديو
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أعلنت جامعة الخرطوم، عن تأمين خروج الطلاب العالقين بمكتبة كلية الهندسة بسلام، وذلك بعد أيام من بقائهم داخل المبنى جراء الاشتباكات الدائرة بالقرب من حرم الجامعة.
وكان عدد كبير من العالقين داخل الجامعة قد خرج أمس بسلام
"واكتملت الخطوة بحمد الله صباح اليوم عبر ممرات آمنة مكنتهم من مغادرة الجامعة والوصول إلى كافوري بالخرطوم بحري سالمين" وفقا لتعميم صحافي للجامعة.
وقال نائب مدير الجامعة، أحمد مضوي موسي إن إدارة الجامعة ستعمل على تسهيل وصول الطلاب من أبناء الولايات ماليا وإداريا إلى ذويهم.
وأجبرت الظروف الأمنية، عددا من الطلاب بجامعة الخرطوم، على البقاء في الجامعة، وقتل أحدهم وتم دفنه في باحة الجامعة وجرح آخر تم إسعافه لمستشفي المعلم لتلقي العلاج.
وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بشرق الخرطوم، وإن بوتيرة أخف، بعد أقل من نصف ساعة من بدء سريان هدنة إنسانية يفترض أن تستمر 24 ساعة.
وكان الطرفان قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد 4 أيام من قتال عنيف في العاصمة ومدن أخرى، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالطرفين، حيث دعاهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح ممرات آمنة وخروج المدنيين المحاصرين.