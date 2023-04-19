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Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/جنود-اللواء-155-لمشاة-البحرية-الروسي-يسقطون-سو--25-أوكرانية-1076077602.html
جنود اللواء 155 لمشاة البحرية الروسي يسقطون "سو- 25" أوكرانية
جنود اللواء 155 لمشاة البحرية الروسي يسقطون "سو- 25" أوكرانية
أسقط مشاة البحرية من اللواء 155 طائرة سو-25 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا". 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T10:17+0000
2023-04-19T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت قناة "فوين دي في" على تلغرام مقطع فيديو لطائرة سو-25 التي تم إسقاطها من قبل سلاح الجو الأوكراني.لقد أسقطتها منظومة إيغلا، أحد أكثر الأنظمة المضادة للطائرات فعالية في اللواء 155 البحري لأسطول المحيط الهادئ، حسب صحيفة روسيسكاسا غازيتا.يذكر أن اللواء 155 يخوض معارك بطولية في ضواحي أوغليدار منذ عدة أشهر. هنا، يسيطر مشاة البحرية على قرية المزارع ويقومون بعمليات هجومية بأنفسهم.
https://sputnikarabic.ae/20230419/صحيفة-القنابل-الذكية-الأمريكية-تصبح-غبية-عند-اتصالها-بوسائل-الحرب-الإلكترونية-الروسية-1076072261.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنود اللواء 155 لمشاة البحرية الروسي يسقطون "سو- 25" أوكرانية

10:17 GMT 19.04.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أسقط مشاة البحرية من اللواء 155 طائرة سو-25 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا".
نشرت قناة "فوين دي في" على تلغرام مقطع فيديو لطائرة سو-25 التي تم إسقاطها من قبل سلاح الجو الأوكراني.
منظومة الحرب الإلكترونية مورمانسك-بي إن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
صحيفة: "القنابل الذكية" الأمريكية تصبح "غبية" عند اتصالها بوسائل الحرب الإلكترونية الروسية
07:57 GMT
لقد أسقطتها منظومة إيغلا، أحد أكثر الأنظمة المضادة للطائرات فعالية في اللواء 155 البحري لأسطول المحيط الهادئ، حسب صحيفة روسيسكاسا غازيتا.
يذكر أن اللواء 155 يخوض معارك بطولية في ضواحي أوغليدار منذ عدة أشهر. هنا، يسيطر مشاة البحرية على قرية المزارع ويقومون بعمليات هجومية بأنفسهم.
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Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
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