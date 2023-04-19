https://sputnikarabic.ae/20230419/جنود-اللواء-155-لمشاة-البحرية-الروسي-يسقطون-سو--25-أوكرانية-1076077602.html
جنود اللواء 155 لمشاة البحرية الروسي يسقطون "سو- 25" أوكرانية
جنود اللواء 155 لمشاة البحرية الروسي يسقطون "سو- 25" أوكرانية
أسقط مشاة البحرية من اللواء 155 طائرة سو-25 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا". 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T10:17+0000
2023-04-19T10:17+0000
2023-04-19T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشرت قناة "فوين دي في" على تلغرام مقطع فيديو لطائرة سو-25 التي تم إسقاطها من قبل سلاح الجو الأوكراني.لقد أسقطتها منظومة إيغلا، أحد أكثر الأنظمة المضادة للطائرات فعالية في اللواء 155 البحري لأسطول المحيط الهادئ، حسب صحيفة روسيسكاسا غازيتا.يذكر أن اللواء 155 يخوض معارك بطولية في ضواحي أوغليدار منذ عدة أشهر. هنا، يسيطر مشاة البحرية على قرية المزارع ويقومون بعمليات هجومية بأنفسهم.
https://sputnikarabic.ae/20230419/صحيفة-القنابل-الذكية-الأمريكية-تصبح-غبية-عند-اتصالها-بوسائل-الحرب-الإلكترونية-الروسية-1076072261.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود اللواء 155 لمشاة البحرية الروسي يسقطون "سو- 25" أوكرانية
تابعنا عبر
أسقط مشاة البحرية من اللواء 155 طائرة سو-25 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا".
نشرت قناة "فوين دي في" على تلغرام مقطع فيديو لطائرة سو-25 التي تم إسقاطها من قبل سلاح الجو الأوكراني.
لقد أسقطتها منظومة إيغلا، أحد أكثر الأنظمة المضادة للطائرات فعالية في اللواء 155 البحري لأسطول المحيط الهادئ
، حسب صحيفة روسيسكاسا غازيتا.
يذكر أن اللواء 155 يخوض معارك بطولية في ضواحي أوغليدار منذ عدة أشهر. هنا، يسيطر مشاة البحرية على قرية المزارع ويقومون بعمليات هجومية بأنفسهم.