https://sputnikarabic.ae/20230419/دراسة-تكشف-طريقة-بسيطة-لتقليل-مخاطر-الإصابة-بسكري-الحمل-1076082433.html
دراسة تكشف طريقة بسيطة لتقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل
دراسة تكشف طريقة بسيطة لتقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل
كشفت دراسة جديدة، أنه لتقليل فرصة الإصابة بداء السكري الحملي، يجب على النساء الحوامل خفض سطوع الأضواء في منازلهم وإطفاء أو تعتيم شاشاتهم، مثل شاشات الكمبيوتر... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T11:36+0000
2023-04-19T11:36+0000
2023-04-19T11:36+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت مجلة "scitechdaily" العلمية أن النساء المصابات بداء السكري الحملي تعرضت لضوء أعلى في الساعات الثلاث التي سبقت النوم.وبحسب المجلة، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن التعرض للضوء في الليل قبل النوم قد يكون مرتبطًا بضعف تنظيم الغلوكوز لدى البالغين غير الحوامل. ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن تأثير التعرض لضوء المساء أثناء الحمل على خطر الإصابة بسكري الحمل، وهو أحد مضاعفات الحمل الشائعة التي لها آثار صحية كبيرة على كل من الأم والنسل.ونوّهت المجلة إلى أنه يمكن أن يأتي التعرض للضوء الساطع قبل النوم من الأضواء الساطعة في منزلك ومن أجهزة مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.قال كيم: "لا نفكر في الضرر المحتمل لإبقاء البيئة مشرقة من لحظة استيقاظنا حتى الذهاب إلى الفراش، لكن يجب أن يكون الجو خافتًا إلى حد ما لعدة ساعات قبل أن نذهب إلى الفراش. ربما لا نحتاج إلى هذا القدر من الضوء لأي شيء نفعله بشكل روتيني في المساء".وتابع كيم أن العلماء لا يعرفون مصدر الضوء الساطع الذي يسبب المشكلة، لكن كل ذلك قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.وذكرت المجلة، أن ضوء ما قبل النوم يزيد من معدل ضربات القلب وقد يؤدي إلى سمنة البطن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، وقد يؤثر التعرض للضوء قبل النوم على استقلاب الغلوكوز من خلال فرط النشاط الودي، مما يعني أن معدل ضربات القلب يرتفع قبل النوم عندما ينخفض.وقال كيم: "لكن حتى بعد تعديل مؤشر كتلة الجسم والعمر، لا يزال سكري الحمل في ارتفاع، لدينا الكثير لإثباته، ولكن قلقي الشخصي هو أن الضوء قد يساهم بصمت في هذه المشكلة دون أن يدرك معظم الناس الضرر المحتمل".وتابع: "فقدان وزن الجسم وممارسة الرياضة يقللان أيضًا من خطر الإصابة بسكري الحمل، وهو أمر مهم ولكن يتطلب بعض الجهد"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230419/علماء-يتوصلون-إلى-طريقة-جديدة-لتحسين-فعالية-الأدوية-عن-طريق-الأغنية-1076076937.html
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علوم
دراسة تكشف طريقة بسيطة لتقليل مخاطر الإصابة بسكري الحمل
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كشفت دراسة جديدة، أنه لتقليل فرصة الإصابة بداء السكري الحملي، يجب على النساء الحوامل خفض سطوع الأضواء في منازلهم وإطفاء أو تعتيم شاشاتهم، مثل شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية، قبل عدة ساعات من موعد النوم.
وذكرت مجلة "scitechdaily" العلمية أن النساء المصابات بداء السكري الحملي تعرضت لضوء أعلى في الساعات الثلاث التي سبقت النوم.
قال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور مينجي كيم، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في كلية الطب في جامعة "نورث وسترن": "تشير دراستنا إلى أن التعرض للضوء قبل النوم قد يكون عامل خطر غير معروف، ولكنه قابل للتعديل بسهولة للإصابة بسكري الحمل".
وبحسب المجلة، تشير الأدلة المتزايدة إلى أن التعرض للضوء في الليل قبل النوم قد يكون مرتبطًا بضعف تنظيم الغلوكوز لدى البالغين غير الحوامل. ومع ذلك، لا يُعرف الكثير عن تأثير التعرض لضوء المساء أثناء الحمل على خطر الإصابة بسكري الحمل، وهو أحد مضاعفات الحمل الشائعة التي لها آثار صحية كبيرة على كل من الأم والنسل.
قال كيم: "إنه أمر مقلق، من المعروف أن سكري الحمل يزيد من مضاعفات الولادة، وخطر إصابة الأم بالسكري وأمراض القلب والخرف. كما أن النسل أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم عندما يكبرون".
ونوّهت المجلة إلى أنه يمكن أن يأتي التعرض للضوء الساطع قبل النوم من الأضواء الساطعة في منزلك ومن أجهزة مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
قال كيم: "لا نفكر في الضرر المحتمل لإبقاء البيئة مشرقة من لحظة استيقاظنا حتى الذهاب إلى الفراش، لكن يجب أن يكون الجو خافتًا إلى حد ما لعدة ساعات قبل أن نذهب إلى الفراش. ربما لا نحتاج إلى هذا القدر من الضوء لأي شيء نفعله بشكل روتيني في المساء".
وتابع كيم أن العلماء لا يعرفون مصدر الضوء الساطع الذي يسبب المشكلة، لكن كل ذلك قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وأضاف كيم: "حاول تقليل أي ضوء موجود في بيئتك في تلك الساعات الثلاث قبل الذهاب إلى الفراش، من الأفضل عدم استخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف خلال هذه الفترة. ولكن إذا كان عليك استخدامها ، فاجعل الشاشات معتمة قدر الإمكان".
وذكرت المجلة، أن ضوء ما قبل النوم يزيد من معدل ضربات القلب وقد يؤدي إلى سمنة البطن ومقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم، وقد يؤثر التعرض للضوء قبل النوم على استقلاب الغلوكوز من خلال فرط النشاط الودي، مما يعني أن معدل ضربات القلب يرتفع قبل النوم عندما ينخفض.
وقال كيم: "لكن حتى بعد تعديل مؤشر كتلة الجسم والعمر، لا يزال سكري الحمل في ارتفاع، لدينا الكثير لإثباته، ولكن قلقي الشخصي هو أن الضوء قد يساهم بصمت في هذه المشكلة دون أن يدرك معظم الناس الضرر المحتمل".
وتابع: "فقدان وزن الجسم وممارسة الرياضة يقللان أيضًا من خطر الإصابة بسكري الحمل، وهو أمر مهم ولكن يتطلب بعض الجهد"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.