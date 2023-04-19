https://sputnikarabic.ae/20230419/رونالدو-يتدخل-بطريقة-المصارعين-على-لاعب-نادي-الهلال-ويثير-انتقادات-واسعة-1076075797.html
رونالدو يتدخل "بطريقة المصارعين" على لاعب نادي الهلال ويثير انتقادات واسعة
رونالدو يتدخل "بطريقة المصارعين" على لاعب نادي الهلال ويثير انتقادات واسعة
على طريقة المصارعين، تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على لاعب نادي الهلال، جوستافو كويلار، خلال مواجهة للفريقين ضمن منافسات... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T09:20+0000
2023-04-19T09:20+0000
2023-04-19T09:20+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي الفيديو
أخبار السعودية اليوم
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طوق النجم البرتغالي رقبة متوسط الميدان الكولومبي بيديه ليسقطه أرضا، مما دفع حكم المباراة، الإنجليزي مايكل أوليفير، إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجه رونالدو.وخسر رفاق كريستيانو رونالدو (38 عاما) ديربي الرياض من زملاء جوستافو كويلار بهدفين دون مقابل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم
رونالدو يتدخل "بطريقة المصارعين" على لاعب نادي الهلال ويثير انتقادات واسعة
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على طريقة المصارعين، تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على لاعب نادي الهلال، جوستافو كويلار، خلال مواجهة للفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.
طوق النجم البرتغالي رقبة متوسط الميدان الكولومبي بيديه ليسقطه أرضا، مما دفع حكم المباراة، الإنجليزي مايكل أوليفير، إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجه رونالدو.
وخسر رفاق كريستيانو رونالدو (38 عاما) ديربي الرياض من زملاء جوستافو كويلار بهدفين دون مقابل.