عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230419/رونالدو-يتدخل-بطريقة-المصارعين-على-لاعب-نادي-الهلال-ويثير-انتقادات-واسعة-1076075797.html
رونالدو يتدخل "بطريقة المصارعين" على لاعب نادي الهلال ويثير انتقادات واسعة
رونالدو يتدخل "بطريقة المصارعين" على لاعب نادي الهلال ويثير انتقادات واسعة
على طريقة المصارعين، تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على لاعب نادي الهلال، جوستافو كويلار، خلال مواجهة للفريقين ضمن منافسات... 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T09:20+0000
2023-04-19T09:20+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي الفيديو
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073333135_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_20d0f3bc500b041716f06008114a7a39.jpg
طوق النجم البرتغالي رقبة متوسط الميدان الكولومبي بيديه ليسقطه أرضا، مما دفع حكم المباراة، الإنجليزي مايكل أوليفير، إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجه رونالدو.وخسر رفاق كريستيانو رونالدو (38 عاما) ديربي الرياض من زملاء جوستافو كويلار بهدفين دون مقابل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/09/1073333135_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ddb6dd9aa83a754c677a95e6a64f62da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي الفيديو, أخبار السعودية اليوم

رونالدو يتدخل "بطريقة المصارعين" على لاعب نادي الهلال ويثير انتقادات واسعة

09:20 GMT 19.04.2023
© AFP 2023 / ALI ALDAIFنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي "النصر" السعودي
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / ALI ALDAIF
تابعنا عبرTelegram
على طريقة المصارعين، تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على لاعب نادي الهلال، جوستافو كويلار، خلال مواجهة للفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري السعودي.
طوق النجم البرتغالي رقبة متوسط الميدان الكولومبي بيديه ليسقطه أرضا، مما دفع حكم المباراة، الإنجليزي مايكل أوليفير، إلى إشهار البطاقة الصفراء بوجه رونالدو.
وخسر رفاق كريستيانو رونالدو (38 عاما) ديربي الرياض من زملاء جوستافو كويلار بهدفين دون مقابل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала