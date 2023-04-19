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https://sputnikarabic.ae/20230419/موسكو-على-اتصال-يومي-مع-السفير-السوداني-وتراقب-الوضع-في-بلاده-1076071548.html
موسكو على اتصال يومي مع السفير السوداني وتراقب الوضع في بلاده
موسكو على اتصال يومي مع السفير السوداني وتراقب الوضع في بلاده
صرح مصدر دبلوماسي في موسكو، اليوم الأربعاء، بأن موسكو على اتصال يومي مع السفير السوداني لدى روسيا وتراقب تطورات الوضع في السودان. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T07:53+0000
2023-04-19T07:53+0000
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أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الوضع هادئ لكن الهدنة لم تحترم والقتال مستمر. نحن نراقب الوضع".وأشار إلى أن الاتصالات مع السفير السوداني تجري "كل يوم".وقال المصدر ردا على سؤال حول إمكانية إجلاء الدبلوماسيين الروس من السودان، إن موسكو تدرس خيارات مختلفة لتطور الوضع.وأشار إلى أنه في حين أن المطارات في البلاد مغلقة، فإن خطوط النقل لا تعمل، "لذلك لا يزال الخروج من هذا الوضع خطيرًا".وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وكان الطرفان قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد 4 أيام من قتال عنيف في العاصمة ومدن أخرى، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالطرفين، حيث دعاهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح ممرات آمنة وخروج المدنيين المحاصرين.
https://sputnikarabic.ae/20230419/اكتمال-خروج-جميع-العالقين-في-جامعة-الخرطوم-وسط-اشتباكات-عنيفة-فيديو-1076071295.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

موسكو على اتصال يومي مع السفير السوداني وتراقب الوضع في بلاده

07:53 GMT 19.04.2023
© AFP 2023سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023.
سودانيون يستقبلون جنود الجيش الموالي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في 16 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023
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صرح مصدر دبلوماسي في موسكو، اليوم الأربعاء، بأن موسكو على اتصال يومي مع السفير السوداني لدى روسيا وتراقب تطورات الوضع في السودان.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الوضع هادئ لكن الهدنة لم تحترم والقتال مستمر. نحن نراقب الوضع".
وأشار إلى أن الاتصالات مع السفير السوداني تجري "كل يوم".
وقال المصدر ردا على سؤال حول إمكانية إجلاء الدبلوماسيين الروس من السودان، إن موسكو تدرس خيارات مختلفة لتطور الوضع.
وأشار إلى أنه في حين أن المطارات في البلاد مغلقة، فإن خطوط النقل لا تعمل، "لذلك لا يزال الخروج من هذا الوضع خطيرًا".
أشخاص يمرون من أمام مركبة عسكرية في الخرطوم في 15 أبريل / نيسان 2023 ، وسط اشتباكات ذكرت في المدينة. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
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وأضاف: "نحن نفكر ونعمل على جميع الخيارات الممكنة، لدينا نهج متعدد المتغيرات، بالطبع، نحن نعمل على خيارات مختلفة".

وتدور منذ يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وكان الطرفان قد وافقا على وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، بعد 4 أيام من قتال عنيف في العاصمة ومدن أخرى، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالطرفين، حيث دعاهما إلى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح ممرات آمنة وخروج المدنيين المحاصرين.
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