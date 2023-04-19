https://sputnikarabic.ae/20230419/نظرة-من-الحاضر-إلى-الماضي-عراق-اليوم-بعد-20-عاما-من-الغزو-الأمريكي-1076078003.html

نظرة من الحاضر إلى الماضي... عراق اليوم بعد 20 عاما من الغزو الأمريكي

نظرة من الحاضر إلى الماضي... عراق اليوم بعد 20 عاما من الغزو الأمريكي

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية صورا أرشيفية للعراق - "نظرة من الحاضر إلى الماضي"، تقارن فيها الأماكن التي شهدت الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وعراق اليوم. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T14:49+0000

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وتشاهدون صور الوكالة الأرشيفية في معرض ألبوم "سبوتنيك" للأماكن التي شهدت الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وعراق اليوم بعد مضي 20 عامًا.

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фото, صور, العراق, أخبار العراق اليوم