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البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في واشنطن
البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في واشنطن
قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته، السيدة الأولى جيل بايدن، سيستضيفان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزوجته كيم كيون هي،... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T02:30+0000
2023-04-20T02:30+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "سيستضيف الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن الرئيس يون سوك يول والسيدة كيم كيون هي لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، والتي ستشمل عشاء رسمي في 26 أبريل 2023... سيستقبل الرئيس، والسيدة الأولى، ونائب الرئيس [كامالا هاريس]، والرجل الثاني [دوج إيمهوف] الرئيس يون والسيدة كيم من جمهورية كوريا لحفل الوصول الرسمي يوم الأربعاء في الصباح".ووفقًا للبيان، ستؤكد الزيارة "على الحلف القوي بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، والذي نما بعيدًا عن شبه الجزيرة الكورية، وأصبح الآن قوة للخير في منطقة الهادئ الهندي وحول العالم".ومن المتوقع أن يناقش الزعماء "رؤية مشتركة لحلف قوي ومتكامل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يحافظ على السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الهادئ الهندي وخارجها"، وفقًا للبيان.وقال البيان إن الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى سيرافقان يون وزوجته في زيارة للنصب التذكاري للحرب الكورية مساء الثلاثاء.
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البيت الأبيض, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في واشنطن

02:30 GMT 20.04.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© tabrez_syed/unsplash
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قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته، السيدة الأولى جيل بايدن، سيستضيفان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وزوجته كيم كيون هي، لزيارة رسمية في واشنطن في 26 أبريل/نيسان.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض: "سيستضيف الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن الرئيس يون سوك يول والسيدة كيم كيون هي لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، والتي ستشمل عشاء رسمي في 26 أبريل 2023... سيستقبل الرئيس، والسيدة الأولى، ونائب الرئيس [كامالا هاريس]، والرجل الثاني [دوج إيمهوف] الرئيس يون والسيدة كيم من جمهورية كوريا لحفل الوصول الرسمي يوم الأربعاء في الصباح".
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ووفقًا للبيان، ستؤكد الزيارة "على الحلف القوي بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، والذي نما بعيدًا عن شبه الجزيرة الكورية، وأصبح الآن قوة للخير في منطقة الهادئ الهندي وحول العالم".
ومن المتوقع أن يناقش الزعماء "رؤية مشتركة لحلف قوي ومتكامل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يحافظ على السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الهادئ الهندي وخارجها"، وفقًا للبيان.
وقال البيان إن الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى سيرافقان يون وزوجته في زيارة للنصب التذكاري للحرب الكورية مساء الثلاثاء.
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