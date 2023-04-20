https://sputnikarabic.ae/20230420/الجيش-السوداني-إجلاء-177-من-الأطقم-الفنية-للقوات-الجوية-المصرية-كانوا-في-مروي-عبر-مطار-دنقلا-1076106129.html
الجيش السوداني: إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية كانوا في مروي عبر مطار دنقلا
الجيش السوداني: إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية كانوا في مروي عبر مطار دنقلا
أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، عن إجلاء 177 فردا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين تم احتجازهم في قاعدة مروي بالسودان. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
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الخرطوم - سبوتنيك. ووفقا لبيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي: "بتنسيق بين الجانبين السوداني والمصري، تم اليوم إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية -الذين كان قد تم احتجازهم في مروي أثناء اندلاع تمرد مليشيا الدعم السريع-، إلى جمهورية مصر العربية من مطار دنقلا عن طريق 4 طائرات نقل عسكري مصرية".يذكر أن وجود هذه الأطقم التي تتبع للقوات الجوية المصرية كان قد تم ببروتوكول تدريب تم توقيعه بين البلدين عام 2018، ويتم بموجبه إجراء تدريبات مشتركة بين القوتين الجويتين بالبلدين بالتناوب، وكان من المقرر إجراء دورة جديدة من تمرين (حماة النيل) في مايو القادم".وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-المصري-ننسق-مع-الجهات-المختصة-في-السودان-لتأمين-عودة-جميع-جنودنا-إلى-الوطن-1076101392.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني: إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية كانوا في مروي عبر مطار دنقلا
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أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، عن إجلاء 177 فردا من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية الذين تم احتجازهم في قاعدة مروي بالسودان.
الخرطوم - سبوتنيك
. ووفقا لبيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي: "بتنسيق بين الجانبين السوداني والمصري، تم اليوم إجلاء 177 من الأطقم الفنية للقوات الجوية المصرية -الذين كان قد تم احتجازهم في مروي أثناء اندلاع تمرد مليشيا الدعم السريع-، إلى جمهورية مصر العربية من مطار دنقلا عن طريق 4 طائرات نقل عسكري مصرية".
يذكر أن وجود هذه الأطقم التي تتبع للقوات الجوية المصرية كان قد تم ببروتوكول تدريب تم توقيعه بين البلدين عام 2018، ويتم بموجبه إجراء تدريبات مشتركة بين القوتين الجويتين بالبلدين بالتناوب، وكان من المقرر إجراء دورة جديدة من تمرين (حماة النيل) في مايو القادم".
وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.