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تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة
تجددت الاشتباكات، صباح اليوم الأربعاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T03:33+0000
2023-04-19T03:48+0000
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ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مراسلها، بوقوع اشتباكات عنيفة وبشكل واسع في محيط القيادة العامة وسط تحلق للطيران الحربي في أجواء الخرطوم وأمدرمان.كما نقل المراسل عن مصادر بأن اشتباكات قوية تدور في معسكر كافوري التابع للدعم السريع في الخرطوم بحري.من جانبه، قال الناطق باسم الجيش أن "الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار"، معلنا أن القوات المسلحة بدأت المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار.وقال مكتب الناطق الرسمى باسم الجيش السوداني إن قوات الجيش تصدت لمحاولة اقتحام فاشلة غرب الأبيض وكبدت المليشيا المتمردة خسائر فادحة.وأعلن الجيش وقوات الدعم السريع عن هدنة هشة في السودان، ورغم ذلك فلا تزال هناك خروقات بين الجانبين في العديد من مناطق السودان.واندلعت المواجهات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من جهة، وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس.وتتركز معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230418/الصحة-السودانية-ولاية-الخرطوم-تواجه-انهيارا-كاملا-في-القطاع-الصحي-وتوقف-العمل-في-16-مستشفى-1076066858.html
https://sputnikarabic.ae/20230418/الجيش-السوداني-قوات-الدعم-السريع-لم-تلتزم-بالهدنة-الإنسانية-ولم-توقف-مناوشاتها-1076063946.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة

03:33 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 03:48 GMT 19.04.2023)
© AFP 2023 / -السوادان.. تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم مع احتدام القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، 16 أبريل/نيسان 2023
السوادان.. تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم مع احتدام القتال بين الجيش السوداني والدعم السريع، 16 أبريل/نيسان 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / -
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تجددت الاشتباكات، صباح اليوم الأربعاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة.
ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مراسلها، بوقوع اشتباكات عنيفة وبشكل واسع في محيط القيادة العامة وسط تحلق للطيران الحربي في أجواء الخرطوم وأمدرمان.
تصاعد الدخان فوق المباني السكنية في الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع احتدام القتال في السودان لليوم الثاني في المعارك بين الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
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كما نقل المراسل عن مصادر بأن اشتباكات قوية تدور في معسكر كافوري التابع للدعم السريع في الخرطوم بحري.
من جانبه، قال الناطق باسم الجيش أن "الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار"، معلنا أن القوات المسلحة بدأت المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار.
وقال مكتب الناطق الرسمى باسم الجيش السوداني إن قوات الجيش تصدت لمحاولة اقتحام فاشلة غرب الأبيض وكبدت المليشيا المتمردة خسائر فادحة.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
الجيش السوداني: قوات الدعم السريع لم تلتزم بالهدنة الإنسانية ولم توقف مناوشاتها
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وأعلن الجيش وقوات الدعم السريع عن هدنة هشة في السودان، ورغم ذلك فلا تزال هناك خروقات بين الجانبين في العديد من مناطق السودان.
واندلعت المواجهات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من جهة، وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس.
وتتركز معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
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