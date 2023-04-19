https://sputnikarabic.ae/20230419/تجدد-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-في-محيط-القيادة-العامة---1076068590.html

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة

تجددت الاشتباكات، صباح اليوم الأربعاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T03:33+0000

2023-04-19T03:33+0000

2023-04-19T03:48+0000

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الفترة الانتقالية في السودان

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ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مراسلها، بوقوع اشتباكات عنيفة وبشكل واسع في محيط القيادة العامة وسط تحلق للطيران الحربي في أجواء الخرطوم وأمدرمان.كما نقل المراسل عن مصادر بأن اشتباكات قوية تدور في معسكر كافوري التابع للدعم السريع في الخرطوم بحري.من جانبه، قال الناطق باسم الجيش أن "الموقف العام مستقر عدا مناوشات محدودة في محيط منطقة القيادة والمطار"، معلنا أن القوات المسلحة بدأت المرحلة الثانية فجر اليوم لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار.وقال مكتب الناطق الرسمى باسم الجيش السوداني إن قوات الجيش تصدت لمحاولة اقتحام فاشلة غرب الأبيض وكبدت المليشيا المتمردة خسائر فادحة.وأعلن الجيش وقوات الدعم السريع عن هدنة هشة في السودان، ورغم ذلك فلا تزال هناك خروقات بين الجانبين في العديد من مناطق السودان.واندلعت المواجهات بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، من جهة، وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس.وتتركز معظم الاشتباكات في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان