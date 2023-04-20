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الدفاع الهولندية: هولندا ترسل طائرات إلى الأردن لإمكانية حدوث إجلاء من السودان
الدفاع الهولندية: هولندا ترسل طائرات إلى الأردن لإمكانية حدوث إجلاء من السودان
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الخميس، أن هولندا قررت إرسال طائرات نقل عسكرية إلى الأردن، قد تكون ضرورية لإجلاء أشخاص من السودان. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T11:58+0000
2023-04-20T11:58+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من طراز " إس-130" هيركوليس" و" وآ-330"، من قاعدة "أيندهوفن" الجوية للناتو، باتجاه مدينة العقبة في الأردن. على متن طائرة "آ330" يوجد فيها مشاة بحرية وفريق طبي. وستقلع طائرة أخرى الليلة، من طراز "إس-130" في الاتجاه ذاته".وتمت الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، عمليات الإجلاء من السودان غير ممكنة، وأن هولندا تراقب عن كثب التطورات في المنطقة ومستعدة للتصرف بسرعة عند الضرورة.وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-المصري-ننسق-مع-الجهات-المختصة-في-السودان-لتأمين-عودة-جميع-جنودنا-إلى-الوطن-1076101392.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار السودان اليوم

الدفاع الهولندية: هولندا ترسل طائرات إلى الأردن لإمكانية حدوث إجلاء من السودان

11:58 GMT 20.04.2023
© AP Photo / Marwan Aliدخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الخميس، أن هولندا قررت إرسال طائرات نقل عسكرية إلى الأردن، قد تكون ضرورية لإجلاء أشخاص من السودان.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من طراز " إس-130" هيركوليس" و" وآ-330"، من قاعدة "أيندهوفن" الجوية للناتو، باتجاه مدينة العقبة في الأردن. على متن طائرة "آ330" يوجد فيها مشاة بحرية وفريق طبي. وستقلع طائرة أخرى الليلة، من طراز "إس-130" في الاتجاه ذاته".
وتمت الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، عمليات الإجلاء من السودان غير ممكنة، وأن هولندا تراقب عن كثب التطورات في المنطقة ومستعدة للتصرف بسرعة عند الضرورة.
قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
الجيش المصري: ننسق مع الجهات المختصة في السودان لتأمين عودة جميع جنودنا إلى الوطن
أمس, 20:28 GMT
وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
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