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https://sputnikarabic.ae/20230420/الكرملين-الترسانتان-النوويتان-الفرنسية-والبريطانية-تحت-سيطرة-واشنطن-ويجب-مناقشة-تخفيضهما--1076118600.html
الكرملين: الترسانتان النوويتان الفرنسية والبريطانية تحت سيطرة واشنطن ويجب مناقشة تخفيضهما
الكرملين: الترسانتان النوويتان الفرنسية والبريطانية تحت سيطرة واشنطن ويجب مناقشة تخفيضهما
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الترسانتين النوويتين لفرنسا وبريطانيا تخضعان فعليًا لسيطرة الولايات المتحدة، ويجب... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T10:47+0000
2023-04-20T10:47+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "من وجهة نظرنا، بالطبع، يمكن القول، إن الترسانتين النوويتين لكل من فرنسا وبريطانيا تخضعان فعليًا لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي، إذا تحدثنا مع أمريكا، فإن الحديث دون مراعاة هاتين الترسانتين لا معنى له على الإطلاق".وأوضح بيسكوف أن فرنسا وبريطانيا هما في الواقع "نظام واحد متكامل لحلف شمال الأطلسي"، وهو "يخضع لسيطرة الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع".في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إن شرط فرنسا للانضمام إلى مفاوضات مستقبلية محتملة بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية، هو خفض كبير في الترسانات النووية لروسيا والولايات المتحدة إلى مستوى فرنسا نفسها.
https://sputnikarabic.ae/20230420/بطرس-الأكبر-الطراد-النووي-حامل-الصواريخ-الثقيلة-يستمر-في-العمل-ولن-يتقاعد-1076112712.html
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الكرملين: الترسانتان النوويتان الفرنسية والبريطانية تحت سيطرة واشنطن ويجب مناقشة تخفيضهما

10:47 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الترسانتين النوويتين لفرنسا وبريطانيا تخضعان فعليًا لسيطرة الولايات المتحدة، ويجب مناقشة تخفيضهما مع أخذ ذلك بالاعتبار.
وقال بيسكوف للصحفيين: "من وجهة نظرنا، بالطبع، يمكن القول، إن الترسانتين النوويتين لكل من فرنسا وبريطانيا تخضعان فعليًا لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي، إذا تحدثنا مع أمريكا، فإن الحديث دون مراعاة هاتين الترسانتين لا معنى له على الإطلاق".
وأوضح بيسكوف أن فرنسا وبريطانيا هما في الواقع "نظام واحد متكامل لحلف شمال الأطلسي"، وهو "يخضع لسيطرة الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع".
طراد الصواريخ النووية الثقيلة بطرس الأكبر في ميناء سيفيرومورسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
"بطرس الأكبر"... الطراد النووي حامل الصواريخ الثقيلة يستمر في العمل ولن "يتقاعد"
07:42 GMT
في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إن شرط فرنسا للانضمام إلى مفاوضات مستقبلية محتملة بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية، هو خفض كبير في الترسانات النووية لروسيا والولايات المتحدة إلى مستوى فرنسا نفسها.
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