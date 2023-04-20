https://sputnikarabic.ae/20230420/دول-عربية-وإسلامية-تعلن-يوم-غد-الجمعة-أول-أيام-عيد-الفطر--1076133321.html
دول عربية وإسلامية تعلن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر
دول عربية وإسلامية تعلن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر
أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال شوال، وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T17:42+0000
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طهران- سبوتنيك. وأعلنت كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن وتركيا وفلسطين والسودان وديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء في لبنان ودول أخرى إسلامية شرق آسيا غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وستراليا أن يوم غد الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان المبارك والسبت أول أيام عيد الفطر.في حين هناك بلدان أخرى، تشهد مغرب اليوم تحري هلال شهر شوال، وبذلك يتم إعلان أول أيام العيد إما غدا أو بعد غد السبت.وبدأ شهر رمضان، الخميس 23 مارس/آذار الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.ويتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية، مساء يوم 29 رمضان 1444هـ الموافق لليوم الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230419/السفارة-الروسية-في-مصر-تنظم-مائدة-إفطار-لسكان-حي-الدقي-صور-1076103718.html
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الأخبار, العالم العربي, رمضان, أخبار العالم الآن, مصر, السعودية
الأخبار, العالم العربي, رمضان, أخبار العالم الآن, مصر, السعودية
دول عربية وإسلامية تعلن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر
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أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال شوال، وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.
طهران- سبوتنيك
. وأعلنت كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن وتركيا وفلسطين والسودان وديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء في لبنان ودول أخرى إسلامية شرق آسيا غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.
بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وستراليا أن يوم غد الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان المبارك
والسبت أول أيام عيد الفطر.
في حين هناك بلدان أخرى، تشهد مغرب اليوم تحري هلال شهر شوال، وبذلك يتم إعلان أول أيام العيد إما غدا أو بعد غد السبت.
وبدأ شهر رمضان، الخميس 23 مارس/آذار الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.
ويتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية، مساء يوم 29 رمضان 1444هـ الموافق لليوم الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.