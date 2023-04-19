السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي... صور
21:31 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 21:32 GMT 19.04.2023)
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
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نظمت السفارة الروسية في مصر، اليوم الأربعاء، مائدة إفطار حضرها 300 شخص، بأحد المطاعم الشهيرة بجوار السفارة بحي الدقي، بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.
وأفاد بيان للسفارة الروسية وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، بأن الحفل الذي تنظمه السفارة لأول مرة، أقيم على طول ما يقرب من 100 متر، على أحد أرصفة شارع التحرير بحي الدقي.
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
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© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
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© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
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© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
4/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
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© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
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© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
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© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
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© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
© Photoالسفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
9/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
1/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
2/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
3/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
4/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
5/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
6/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
7/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
8/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
9/9
© Photo
السفارة الروسية في مصر تنظم مائدة إفطار لسكان حي الدقي
وقدمت السفارة خلال الحفل عددا من الأطباق والمشروبات المفضلة من المطبخ العربي، وذلك تزامنا مع انتهاء شهر رمضان والاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.
وقام الدبلوماسيون الروس بأنفسهم بتوزيع الطعام على الضيوف، والجلوس معهم بالمائدة التي حضرها السفير الروسي غيورغي بوريسينكو، والقنصل الروسي بالقاهرة طوربال أوطايف، ومراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وشريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.
7 أبريل, 12:46 GMT
من جانبه قال السفير الروسي لدى مصر، قبل تناول الإفطار، إن مثل هذه الأحداث تعزز العلاقات الوثيقة بين الشعوب، متمنيا للعلاقات المصرية الروسية التقدم والاستقرار ومواصلة التعاون في إطار المصالح المشتركة.