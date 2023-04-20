https://sputnikarabic.ae/20230420/ستولتنبرغ-دعم-الناتو-لأوكرانيا-يتجاوز-150-مليار-يورو--1076126921.html

ستولتنبرغ: دعم "الناتو" لأوكرانيا يتجاوز 150 مليار يورو

ستولتنبرغ: دعم "الناتو" لأوكرانيا يتجاوز 150 مليار يورو

صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن إجمالي الدعم المقدم لأوكرانيا من أعضاء الناتو تجاوز 150 مليار يورو، وأن الحلفاء يعملون على... 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T14:10+0000

2023-04-20T14:10+0000

2023-04-20T14:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الناتو

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أجرى ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وكذلك مع أعضاء من الحكومة الأوكرانية، في سياق زيارته، اليوم الخميس، إلى كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت، سابقا، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي على المفاوضات.

https://sputnikarabic.ae/20230420/وكالات-نظام-كييف-يحاول-جمع-40-ألف-جندي-لكنه-متأكد-أن-ذلك-لن-يجدي--1076110464.html

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العالم, الناتو