https://sputnikarabic.ae/20230420/ستولتنبرغ-دعم-الناتو-لأوكرانيا-يتجاوز-150-مليار-يورو--1076126921.html
ستولتنبرغ: دعم "الناتو" لأوكرانيا يتجاوز 150 مليار يورو
ستولتنبرغ: دعم "الناتو" لأوكرانيا يتجاوز 150 مليار يورو
صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن إجمالي الدعم المقدم لأوكرانيا من أعضاء الناتو تجاوز 150 مليار يورو، وأن الحلفاء يعملون على... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T14:10+0000
2023-04-20T14:10+0000
2023-04-20T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
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أجرى ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وكذلك مع أعضاء من الحكومة الأوكرانية، في سياق زيارته، اليوم الخميس، إلى كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت، سابقا، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي على المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230420/وكالات-نظام-كييف-يحاول-جمع-40-ألف-جندي-لكنه-متأكد-أن-ذلك-لن-يجدي--1076110464.html
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العالم, الناتو
ستولتنبرغ: دعم "الناتو" لأوكرانيا يتجاوز 150 مليار يورو
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صرح الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن إجمالي الدعم المقدم لأوكرانيا من أعضاء الناتو تجاوز 150 مليار يورو، وأن الحلفاء يعملون على زيادة الإمدادات من العتاد العسكري.
أجرى ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وكذلك مع أعضاء من الحكومة الأوكرانية، في سياق زيارته، اليوم الخميس، إلى كييف.
وجاء في بيان موسع للحلف: "أكد الأمين العام أن حلف الناتو قدّم أكثر من 150 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا... الحلفاء ينقلون المزيد من الطائرات والدبابات والعربات المدرعة إلى أوكرانيا، وأن صندوق الناتو يقدم لأوكرانيا دعما عاجلا... كل هذا اليوم له معنى حقيقي في ساحة المعركة".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفًا مشروعًا" لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" مشاركان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "وذلك ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت، سابقا، أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي على المفاوضات.