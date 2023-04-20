https://sputnikarabic.ae/20230420/سولنتسبيك-تدمر-معاقل-المسلحين-على-محور-كراسنوليمانسكي-فيديو-1076108380.html
"سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
"سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "المركز"، إن طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العمليات الخاصة ضرب معاقل المسلحين على... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T05:12+0000
2023-04-20T05:12+0000
2023-04-20T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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شن الطيران العملياتي - التكتيكي لتجمع قوات "المركز" غارات جوية بقنابل شديدة الانفجار على نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للعدو. ضرب طيران الجيش القوة النارية والقوة البشرية للقوات الأوكرانية بصواريخ غير موجهة، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.بالإضافة إلى ذلك، أطلق طاقم المدفعية التابعة لمجموعة "المركز" النار على أكثر من 100 هدف للعدو، في إطار معركة مضادة للبطارية باستخدام أنظمة استطلاع.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
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قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "المركز"، إن طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العمليات الخاصة ضرب معاقل المسلحين على محور كراسنوليمانسكي.
شن الطيران العملياتي - التكتيكي لتجمع قوات "المركز" غارات جوية بقنابل شديدة الانفجار على نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للعدو. ضرب طيران الجيش القوة النارية والقوة البشرية للقوات الأوكرانية بصواريخ غير موجهة، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، أطلق طاقم المدفعية التابعة لمجموعة "المركز" النار
على أكثر من 100 هدف للعدو، في إطار معركة مضادة للبطارية باستخدام أنظمة استطلاع.