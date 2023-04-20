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مقتل امرأة خلال قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك
Боеприпасы для крупнокалиберного пулемета во время прохождения военнослужащими подразделений ВДВ боевой подготовки на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230420/سولنتسبيك-تدمر-معاقل-المسلحين-على-محور-كراسنوليمانسكي-فيديو-1076108380.html
"سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
"سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو
قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "المركز"، إن طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العمليات الخاصة ضرب معاقل المسلحين على... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T05:12+0000
2023-04-20T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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شن الطيران العملياتي - التكتيكي لتجمع قوات "المركز" غارات جوية بقنابل شديدة الانفجار على نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للعدو. ضرب طيران الجيش القوة النارية والقوة البشرية للقوات الأوكرانية بصواريخ غير موجهة، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.بالإضافة إلى ذلك، أطلق طاقم المدفعية التابعة لمجموعة "المركز" النار على أكثر من 100 هدف للعدو، في إطار معركة مضادة للبطارية باستخدام أنظمة استطلاع.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سولنتسبيك" تدمر معاقل المسلحين على محور كراسنوليمانسكي... فيديو

05:12 GMT 20.04.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورمناورات "الغرب 2021" المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - منظومة "توس -1" (سولنتسيبيوك)
مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - منظومة توس -1 (سولنتسيبيوك) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة "المركز"، إن طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العمليات الخاصة ضرب معاقل المسلحين على محور كراسنوليمانسكي.
شن الطيران العملياتي - التكتيكي لتجمع قوات "المركز" غارات جوية بقنابل شديدة الانفجار على نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة للعدو. ضرب طيران الجيش القوة النارية والقوة البشرية للقوات الأوكرانية بصواريخ غير موجهة، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، أطلق طاقم المدفعية التابعة لمجموعة "المركز" النار على أكثر من 100 هدف للعدو، في إطار معركة مضادة للبطارية باستخدام أنظمة استطلاع.
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