https://sputnikarabic.ae/20230420/كسوف-هجين-نادر-للشمس-في-عام-2023-1076110624.html

كسوف هجين نادر للشمس في عام 2023

كسوف هجين نادر للشمس في عام 2023

شوهد، اليوم الخميس، كسوفًا هجينًا للشمس، جنوبي الكرة الأرضية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-20T08:05+0000

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ظاهرة كسوف الشمس

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كسوف الشمس يوم 20 أبريل/ نيسان 2023، هو كسوف هجين (كلي/ حلقي) للشمس، يمكن رؤيته بشكل أفضل من جنوب شرق المحيط الهندي وأستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا وغرب المحيط الهادئ.ظاهرة الكسوف الهجينيحدث الكسوف الهجين للشمس عندما يتطابق الحجم الظاهر للقمر تمامًا مع حجم الشمس بالنسبة لمراقب من الأرض. نتيجة لذلك يبدأ النوع الظاهر من الكسوف في التأثر بانحناء سطح الأرض.في تلك الأماكن التي يكون فيها القمر أثناء الكسوف في أوج ذروته، وبالتالي، يكون له أكبر حجم ظاهر، يحدث الكسوف الكلي للشمس. بينما في الأماكن التي يكون فيها القمر قريبًا من الأفق، يكون حجمه الظاهري أصغر قليلاً من حجم الشمس، لذلك نشاهد الكسوف الحلقي.القلة المحظوظة من سكان الأرض، الواقعة في مسار الكسوف الشمسي الهجين، إما ستغرق في ظلام الكسوف الكلي أو ترى "حلقة نارية" وتطل الشمس من وراء القمر.الكسوف الكلي والحلقي والهجين سيحدث الكسوف الشمسي القادم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. سيكون كسوفًا حلقيًا للشمس، ولن يُرى في روسيا، ولكن سيراه سكان أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك غرب أفريقيا.

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фото, صور, ظاهرة كسوف الشمس