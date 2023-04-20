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https://sputnikarabic.ae/20230420/كسوف-هجين-نادر-للشمس-في-عام-2023-1076110624.html
كسوف هجين نادر للشمس في عام 2023
كسوف هجين نادر للشمس في عام 2023
شوهد، اليوم الخميس، كسوفًا هجينًا للشمس، جنوبي الكرة الأرضية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T08:05+0000
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ظاهرة كسوف الشمس
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كسوف الشمس يوم 20 أبريل/ نيسان 2023، هو كسوف هجين (كلي/ حلقي) للشمس، يمكن رؤيته بشكل أفضل من جنوب شرق المحيط الهندي وأستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا وغرب المحيط الهادئ.ظاهرة الكسوف الهجينيحدث الكسوف الهجين للشمس عندما يتطابق الحجم الظاهر للقمر تمامًا مع حجم الشمس بالنسبة لمراقب من الأرض. نتيجة لذلك يبدأ النوع الظاهر من الكسوف في التأثر بانحناء سطح الأرض.في تلك الأماكن التي يكون فيها القمر أثناء الكسوف في أوج ذروته، وبالتالي، يكون له أكبر حجم ظاهر، يحدث الكسوف الكلي للشمس. بينما في الأماكن التي يكون فيها القمر قريبًا من الأفق، يكون حجمه الظاهري أصغر قليلاً من حجم الشمس، لذلك نشاهد الكسوف الحلقي.القلة المحظوظة من سكان الأرض، الواقعة في مسار الكسوف الشمسي الهجين، إما ستغرق في ظلام الكسوف الكلي أو ترى "حلقة نارية" وتطل الشمس من وراء القمر.الكسوف الكلي والحلقي والهجين سيحدث الكسوف الشمسي القادم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. سيكون كسوفًا حلقيًا للشمس، ولن يُرى في روسيا، ولكن سيراه سكان أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك غرب أفريقيا.
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фото, صور, ظاهرة كسوف الشمس
фото, صور, ظاهرة كسوف الشمس

كسوف هجين نادر للشمس في عام 2023

08:05 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 20.04.2023)
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شوهد، اليوم الخميس، كسوفًا هجينًا للشمس، جنوبي الكرة الأرضية.
كسوف الشمس يوم 20 أبريل/ نيسان 2023، هو كسوف هجين (كلي/ حلقي) للشمس، يمكن رؤيته بشكل أفضل من جنوب شرق المحيط الهندي وأستراليا وتيمور الشرقية وإندونيسيا وغرب المحيط الهادئ.

ظاهرة الكسوف الهجين

يحدث الكسوف الهجين للشمس عندما يتطابق الحجم الظاهر للقمر تمامًا مع حجم الشمس بالنسبة لمراقب من الأرض. نتيجة لذلك يبدأ النوع الظاهر من الكسوف في التأثر بانحناء سطح الأرض.
في تلك الأماكن التي يكون فيها القمر أثناء الكسوف في أوج ذروته، وبالتالي، يكون له أكبر حجم ظاهر، يحدث الكسوف الكلي للشمس. بينما في الأماكن التي يكون فيها القمر قريبًا من الأفق، يكون حجمه الظاهري أصغر قليلاً من حجم الشمس، لذلك نشاهد الكسوف الحلقي.
القلة المحظوظة من سكان الأرض، الواقعة في مسار الكسوف الشمسي الهجين، إما ستغرق في ظلام الكسوف الكلي أو ترى "حلقة نارية" وتطل الشمس من وراء القمر.

الكسوف الكلي والحلقي والهجين

أثناء الكسوف الكلي للشمس، يُرى وجود "إكليل شمسي".
أثناء الكسوف الحلقي، يغطي القمر مركز الشمس فقط، لذا يمكننا رؤية "حلقة نارية" في السماء.
أثناء الكسوف الهجين، يتغير الكسوف الحلقي إلى كسوف كلي والعكس صحيح - تحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل عقد تقريبًا.
سيحدث الكسوف الشمسي القادم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. سيكون كسوفًا حلقيًا للشمس، ولن يُرى في روسيا، ولكن سيراه سكان أمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك غرب أفريقيا.
© AFP 2023 / Sonny Tumbelaka

منظر عام لكسوف جزئي للشمس في دينباسار، في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية في 20 أبريل 2023.

منظر عام لكسوف جزئي للشمس في دينباسار، في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023 / Sonny Tumbelaka

منظر عام لكسوف جزئي للشمس في دينباسار، في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية في 20 أبريل 2023.

© AP Photo / Tatan Syuflana

امرأة تساعد ابنتها على مشاهدة كسوف الشمس من خلال التلسكوب في جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023.

امرأة تساعد ابنتها على مشاهدة كسوف الشمس من خلال التلسكوب في جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Tatan Syuflana

امرأة تساعد ابنتها على مشاهدة كسوف الشمس من خلال التلسكوب في جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Bay Ismoyo

منظر عام يظهر كسوفًا جزئيًا للشمس في جاكرتا في 20 أبريل 2023.

منظر عام يظهر كسوفًا جزئيًا للشمس في جاكرتا في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023 / Bay Ismoyo

منظر عام يظهر كسوفًا جزئيًا للشمس في جاكرتا في 20 أبريل 2023.

© AFP 2023 / Valentino Sariel Sousa

تلقى رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا (إلى اليسار) مقلاة وعصا، وفقًا للاعتقاد المحلي، الذي من شأنه أن يعيد الشمس، خلال كسوف الشمس في ديلي في 20 أبريل 2023.

تلقى رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا (إلى اليسار) مقلاة وعصا، وفقًا للاعتقاد المحلي، الذي من شأنه أن يعيد الشمس، خلال كسوف الشمس في ديلي في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023 / Valentino Sariel Sousa

تلقى رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا (إلى اليسار) مقلاة وعصا، وفقًا للاعتقاد المحلي، الذي من شأنه أن يعيد الشمس، خلال كسوف الشمس في ديلي في 20 أبريل 2023.

© AP Photo / Tatan Syuflana

شبان إندونيسيون يرتدون نظارات واقية لمشاهدة كسوف الشمس في جاكرتا، إندونيسيا، الخميس 20 أبريل 2023.

شبان إندونيسيون يرتدون نظارات واقية لمشاهدة كسوف الشمس في جاكرتا، إندونيسيا، الخميس 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Tatan Syuflana

شبان إندونيسيون يرتدون نظارات واقية لمشاهدة كسوف الشمس في جاكرتا، إندونيسيا، الخميس 20 أبريل 2023.

© AP Photo / Slamet Riyadi

يشاهد الأطفال كسوفًا للشمس ينعكس على قاعدة تلسكوب في يوجياكارتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023، على خلفية القمر الجديد.

يشاهد الأطفال كسوفًا للشمس ينعكس على قاعدة تلسكوب في يوجياكارتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023، على خلفية القمر الجديد. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Slamet Riyadi

يشاهد الأطفال كسوفًا للشمس ينعكس على قاعدة تلسكوب في يوجياكارتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023، على خلفية القمر الجديد.

© AFP 2023 / Valentino Dariel Sousa

الناس يشاهدون كسوفًا للشمس باستخدام نظارات خاصة في ديلي في 20 أبريل 2023.

الناس يشاهدون كسوفًا للشمس باستخدام نظارات خاصة في ديلي في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023 / Valentino Dariel Sousa

الناس يشاهدون كسوفًا للشمس باستخدام نظارات خاصة في ديلي في 20 أبريل 2023.

© AP Photo / Tatan Syuflana

النساء الإندونيسيات يستخدمن نظارات واقية لمشاهدة كسوف الشمس في جاكرتا، إندونيسيا، الخميس 20 أبريل 2023.

النساء الإندونيسيات يستخدمن نظارات واقية لمشاهدة كسوف الشمس في جاكرتا، إندونيسيا، الخميس 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Tatan Syuflana

النساء الإندونيسيات يستخدمن نظارات واقية لمشاهدة كسوف الشمس في جاكرتا، إندونيسيا، الخميس 20 أبريل 2023.

© AP Photo / Tatan Syuflana

شوهد كسوف جزئي للشمس من خلال السحابة فوق جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023.

شوهد كسوف جزئي للشمس من خلال السحابة فوق جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Tatan Syuflana

شوهد كسوف جزئي للشمس من خلال السحابة فوق جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023.

© AP Photo / Tatan Syuflana

يرقد الناس على الأرض وهم يستخدمون نظارات واقية لمشاهدة كسوف الشمس في جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023.

يرقد الناس على الأرض وهم يستخدمون نظارات واقية لمشاهدة كسوف الشمس في جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Tatan Syuflana

يرقد الناس على الأرض وهم يستخدمون نظارات واقية لمشاهدة كسوف الشمس في جاكرتا، إندونيسيا، 20 أبريل 2023.

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