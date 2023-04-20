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https://sputnikarabic.ae/20230420/ميروس-اكتشاف-فيروسات-غامضة-منتشرة-في-المحيطات-1076122065.html
"ميروس"... اكتشاف فيروسات غامضة منتشرة في المحيطات
"ميروس"... اكتشاف فيروسات غامضة منتشرة في المحيطات
كشفت دراسة حديثة عن فيروسات غريبة جديدة، منتشرة في المحيطات بصورة كبيرة، تشبه فايروس "الهربس"، من خلال رحلة استكشافية على متن السفينة الشراعية العلمية "تارا... 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T12:18+0000
2023-04-20T12:18+0000
مجتمع
علوم
فيروس جديد
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وبحسب الدراسة التي نشرت، أمس الأربعاء، اكتشف العلماء فيروسات غامضة، منتشرة في المحيطات، ويحتمل أن تكون قريبة من فيروس "الهربس"، وأطلقوا على الفيروسات المكتشفة حديثا اسم "ميروس" تعني "غريب" في اللاتينية.وقال توم ديلمون، عالم الأحياء والمشارك في الاكتشاف: "يبدو أنها مجموعة غير عادية من الفيروسات، ونعتبرها خيالية، لأنها مزيج من مجموعتين مختلفتين من الفيروسات".وبحسب مجلة "نيتشر" العلمية، وصف العلماء الفيروسات بالغريبة والجديدة. ويسلط الاكتشاف الضوء على مدى ضآلة معرفتنا بالفيروسات الكامنة في محيطات الأرض.قال ديلمون: "كان العمل على هذه البيانات يشبه مسح مساحة ضخمة من الرمال باستخدام جهاز الكشف عن المعادن، والبحث عن كنز".وأضاف ديلمون: "قد تكون فيروسات "ميروس" هي المفتاح لحل الأصل الغامض لفيروسات الهربس، لأن هذه الفيروسات تتمتع بتاريخ تطوّري مميز، تشير إلى أنها من سلالة قريبة من الهربس".
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علوم, فيروس جديد
علوم, فيروس جديد

"ميروس"... اكتشاف فيروسات غامضة منتشرة في المحيطات

12:18 GMT 20.04.2023
© REUTERS / NIAID-IRFمسح إلكتروني مصغر لخلية فيرو (خلايا توجد في الكلى، باللون الأزرق) مصابة بجزيئات من الفيروس "SARS-COV-2" (باللون البرتقالي)، والمعروفة أيضًا باسم "كورونا"، تم أخذها كعينة من مريض. تم التقاط الصورة في مركز للأبحاث في "فورت ديتريك" بولاية ماريلاند الأمريكية.
مسح إلكتروني مصغر لخلية فيرو (خلايا توجد في الكلى، باللون الأزرق) مصابة بجزيئات من الفيروس SARS-COV-2 (باللون البرتقالي)، والمعروفة أيضًا باسم كورونا، تم أخذها كعينة من مريض. تم التقاط الصورة في مركز للأبحاث في فورت ديتريك بولاية ماريلاند الأمريكية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© REUTERS / NIAID-IRF
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كشفت دراسة حديثة عن فيروسات غريبة جديدة، منتشرة في المحيطات بصورة كبيرة، تشبه فايروس "الهربس"، من خلال رحلة استكشافية على متن السفينة الشراعية العلمية "تارا أوسيان".
وبحسب الدراسة التي نشرت، أمس الأربعاء، اكتشف العلماء فيروسات غامضة، منتشرة في المحيطات، ويحتمل أن تكون قريبة من فيروس "الهربس"، وأطلقوا على الفيروسات المكتشفة حديثا اسم "ميروس" تعني "غريب" في اللاتينية.

وبين الباحثون، أن فيروسات "ميروس" تنتمي إلى مجموعة كبيرة من الفيروسات تسمى "دوبلونافيريا"، والتي تشمل فيروسات "الهربس" التي تصيب الحيوانات والبشر، وبناء على الجينات المشتركة التي تشفر القشرة أو "الجسيم" الذي يحيط بحمضها النووي. لكن الفيروسات الغريبة المكتشفة حديثا تشترك أيضا في عدد كبير من الجينات مع مجموعة من الفيروسات، تسمى "فاريدنافيريا"، وأن هذا يشير إلى أن فيروس" ميروس" هو هجين غريب بين اثنين من السلالات الفيروسية ذات الصلة البعيدة.

وقال توم ديلمون، عالم الأحياء والمشارك في الاكتشاف: "يبدو أنها مجموعة غير عادية من الفيروسات، ونعتبرها خيالية، لأنها مزيج من مجموعتين مختلفتين من الفيروسات".
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أمس, 12:49 GMT
وبحسب مجلة "نيتشر" العلمية، وصف العلماء الفيروسات بالغريبة والجديدة. ويسلط الاكتشاف الضوء على مدى ضآلة معرفتنا بالفيروسات الكامنة في محيطات الأرض.

وللعثور على الفيروسات، بحث الفريق في البيانات المهمة العلمية التي استمرت بين عامي 2009 و2013، والتي جمعت نحو 35000 عينة من مياه المحيطات، تحتوي على فيروسات وطحالب، وبحث الفريق عن أدلة تطورية في ملايين جينات الميكروبات.

قال ديلمون: "كان العمل على هذه البيانات يشبه مسح مساحة ضخمة من الرمال باستخدام جهاز الكشف عن المعادن، والبحث عن كنز".

وأوضح ديلمون أن "الفيروسات هي مكون طبيعي للغاية للعوالق على سطح المحيط، لا ننظر إلى الفيروسات على أنها أمراض، لكن وجودها في المحيطات مسألة طبيعية ومفيدة، وأن هذه الفيروسات تصيب وتدمر العديد من الخلايا، ما يؤدي إلى انتشار العناصر الغذائية والجزيئات داخل الخلايا، وهو ما يتيح تجديد نشاط العوالق".

وأضاف ديلمون: "قد تكون فيروسات "ميروس" هي المفتاح لحل الأصل الغامض لفيروسات الهربس، لأن هذه الفيروسات تتمتع بتاريخ تطوّري مميز، تشير إلى أنها من سلالة قريبة من الهربس".
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