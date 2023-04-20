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هولندا والدنمارك ترسلان دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
هولندا والدنمارك ترسلان دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
صرحت وزارة الدفاع الهولندية أن هولندا والدنمارك سترسلان 14 دبابة "ليوبارد 2-أ4" إلى أوكرانيا، على الأرجح في عام 2024. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T09:47+0000
2023-04-20T09:47+0000
العالم
رصد عسكري
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وذكرت الإذاعة الدنماركية، نقلًا عن وزير الخارجية، لارس لوك راسموسن، في وقت سابق اليوم، أنه يتم التحضير لإرسال الدبابات.في فبراير/ شباط الماضي، تم الإعلان عن أن هولندا، مع ألمانيا والدنمارك، ستزود أوكرانيا بنحو 100 دبابة وذخيرة ليوبارد 1.يقدر معهد "كيل" للاقتصاد العالمي المساعدة العسكرية الهولندية لأوكرانيا بنحو 2.4 مليار يورو، والدنماركية 800 مليون يورو.حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا، ويؤدي فقط إلى إطالة أمد الوضع. كما أكد وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يشاركون بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الجيش-الروسي-يغرق-دبابة-ليوبارد-في-مستنقع-بالقرب-من-خيرسون-1075888109.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

هولندا والدنمارك ترسلان دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا

09:47 GMT 20.04.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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صرحت وزارة الدفاع الهولندية أن هولندا والدنمارك سترسلان 14 دبابة "ليوبارد 2-أ4" إلى أوكرانيا، على الأرجح في عام 2024.
وذكرت الإذاعة الدنماركية، نقلًا عن وزير الخارجية، لارس لوك راسموسن، في وقت سابق اليوم، أنه يتم التحضير لإرسال الدبابات.
في فبراير/ شباط الماضي، تم الإعلان عن أن هولندا، مع ألمانيا والدنمارك، ستزود أوكرانيا بنحو 100 دبابة وذخيرة ليوبارد 1.
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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يقدر معهد "كيل" للاقتصاد العالمي المساعدة العسكرية الهولندية لأوكرانيا بنحو 2.4 مليار يورو، والدنماركية 800 مليون يورو.
حذرت موسكو الدول الغربية مرارًا وتكرارًا من أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يغير شيئًا، ويؤدي فقط إلى إطالة أمد الوضع. كما أكد وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يشاركون بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.
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