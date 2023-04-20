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https://sputnikarabic.ae/20230420/وزيرا-الداخلية-التونسي-والإيطالي-يبحثان-جهود-التصدي-للهجرة-غير-الشرعية-1076134013.html
وزيرا الداخلية التونسي والإيطالي يبحثان جهود التصدي للهجرة غير الشرعية
وزيرا الداخلية التونسي والإيطالي يبحثان جهود التصدي للهجرة غير الشرعية
بحث وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقي والإيطالي ماتيو بيا نتيدوزي، الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير الشرعية. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T18:25+0000
2023-04-20T18:25+0000
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جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، مساء اليوم الخميس، على ما نقلت قناة "نسمة" التونسية الخاصة.وأكد الوزيران "متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافقهما حول ضرورة دعم الجهود المشتركة في إطار مقاربة شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية".واتفقا على "مزيد الرفع من نسق التعاون بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر".واتفق الطرفان على اجتماع فريق العمل المشترك التونسي الإيطالي خلال الفترة القليلة المقبلة في روما.وتسجل تونس التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للمغادرة إلى إيطاليا.والجمعة الماضي، أعلن الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ أو اعترض "14406 أشخاص، 13138 منهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقي تونسيون"، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر من خمسة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230412/تونس-مصرع-10-مهاجرين-أفارقة-في-تحطم-قاربهم-قبالة-سواحل-البلاد-1075833509.html
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الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزيرا الداخلية التونسي والإيطالي يبحثان جهود التصدي للهجرة غير الشرعية

18:25 GMT 20.04.2023
© Sputnik . ألكسندر فالف /  / الانتقال إلى بنك الصورعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© Sputnik . ألكسندر فالف /
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بحث وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقي والإيطالي ماتيو بيا نتيدوزي، الجهود المشتركة للتصدي للهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، مساء اليوم الخميس، على ما نقلت قناة "نسمة" التونسية الخاصة.
وأكد الوزيران "متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافقهما حول ضرورة دعم الجهود المشتركة في إطار مقاربة شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية".
واتفقا على "مزيد الرفع من نسق التعاون بين الطرفين للقضاء على الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر".
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس. 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
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واتفق الطرفان على اجتماع فريق العمل المشترك التونسي الإيطالي خلال الفترة القليلة المقبلة في روما.
وتسجل تونس التي يبعد ساحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، للمغادرة إلى إيطاليا.
والجمعة الماضي، أعلن الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ أو اعترض "14406 أشخاص، 13138 منهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والباقي تونسيون"، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي أكثر من خمسة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022.
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