https://sputnikarabic.ae/20230420/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-كوبا-في-زيارة-عمل-1076106029.html
وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوبا في زيارة عمل
وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوبا في زيارة عمل
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل إلى كوبا في زيارة عمل. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T01:14+0000
2023-04-20T01:14+0000
2023-04-20T01:15+0000
وزير الخارجية الروسي
العالم
سيرغي لافروف
أخبار البرازيل
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ومن المخطط أن يُجري لافروف محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في هافانا. كما سيلتقي الوزير الروسي برئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل.وتُعد كوبا المحطة النهائية في جولة لاتيني أمريكا لافروف، التي بدأت يوم الاثنين. وقبل ذلك، قام بزيارة البرازيل، وفنزويلا، ونيكاراغوا.
https://sputnikarabic.ae/20230419/لافروف-يسلم-مادورو-دعوة-من-الرئيس-بوتين-لزيارة-روسيا-1076067988.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الروسي, العالم, سيرغي لافروف, أخبار البرازيل
وزير الخارجية الروسي, العالم, سيرغي لافروف, أخبار البرازيل
وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوبا في زيارة عمل
01:14 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 01:15 GMT 20.04.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل إلى كوبا في زيارة عمل.
ومن المخطط أن يُجري لافروف محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في هافانا. كما سيلتقي الوزير الروسي برئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل.
وتُعد كوبا المحطة النهائية في جولة لاتيني أمريكا لافروف، التي بدأت يوم الاثنين. وقبل ذلك، قام بزيارة البرازيل، وفنزويلا
، ونيكاراغوا.