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https://sputnikarabic.ae/20230420/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-كوبا-في-زيارة-عمل-1076106029.html
وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوبا في زيارة عمل
وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوبا في زيارة عمل
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل إلى كوبا في زيارة عمل. 20.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-20T01:14+0000
2023-04-20T01:15+0000
وزير الخارجية الروسي
العالم
سيرغي لافروف
أخبار البرازيل
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ومن المخطط أن يُجري لافروف محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في هافانا. كما سيلتقي الوزير الروسي برئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل.وتُعد كوبا المحطة النهائية في جولة لاتيني أمريكا لافروف، التي بدأت يوم الاثنين. وقبل ذلك، قام بزيارة البرازيل، وفنزويلا، ونيكاراغوا.
https://sputnikarabic.ae/20230419/لافروف-يسلم-مادورو-دعوة-من-الرئيس-بوتين-لزيارة-روسيا-1076067988.html
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وزير الخارجية الروسي, العالم, سيرغي لافروف, أخبار البرازيل
وزير الخارجية الروسي, العالم, سيرغي لافروف, أخبار البرازيل

وزير الخارجية الروسي يصل إلى كوبا في زيارة عمل

01:14 GMT 20.04.2023 (تم التحديث: 01:15 GMT 20.04.2023)
© AFP 2023 / Sonny Tumbelakaوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل لحضور قمة مجموعة العشرين في مطار نجوراه راي الدولي في توبان، مقاطعة بادونغ في منتجع جزيرة بالي، إندونيسيا في 13 نوفمبر 2022.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل لحضور قمة مجموعة العشرين في مطار نجوراه راي الدولي في توبان، مقاطعة بادونغ في منتجع جزيرة بالي، إندونيسيا في 13 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / Sonny Tumbelaka
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حصري
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصل إلى كوبا في زيارة عمل.
ومن المخطط أن يُجري لافروف محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز في هافانا. كما سيلتقي الوزير الروسي برئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
لافروف يسلم مادورو دعوة من الرئيس بوتين لزيارة روسيا
أمس, 02:25 GMT
وتُعد كوبا المحطة النهائية في جولة لاتيني أمريكا لافروف، التي بدأت يوم الاثنين. وقبل ذلك، قام بزيارة البرازيل، وفنزويلا، ونيكاراغوا.
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