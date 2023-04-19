https://sputnikarabic.ae/20230419/لافروف-يسلم-مادورو-دعوة-من-الرئيس-بوتين-لزيارة-روسيا-1076067988.html
لافروف يسلم مادورو دعوة من الرئيس بوتين لزيارة روسيا
لافروف يسلم مادورو دعوة من الرئيس بوتين لزيارة روسيا
سلمَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال لقائه به، دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة روسيا. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T02:25+0000
2023-04-19T02:25+0000
2023-04-19T02:27+0000
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كاراكاس - سبوتنيك. وقال لافروف في بداية لقائه بالرئيس الفنزويلي بمقر الرئاسة الرسمي، في قصر ميرافلوريس: "أريد أن أنقل إليكم رسالة من الرئيس بوتين. كما طلب مني أن أنقل شفهيا أحر تمنياته وتحياته إليكم. لديكم دعوة منه لزيارة روسيا في أي وقت مناسب".وحيا مادورو الوفد الروسي وشدد على أنه يعرف "كم كان العمل مثمرًا في البرازيل والآن في فنزويلا".وقال الرئيس البرازيلي: "سنمضي قدمًا في العمل بالموضوعات التي تجمعنا. <...> أشاهدك دائمًا كيف تتحرك في جميع أنحاء العالم. ودائمًا مع الحقيقة".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد اجتمع قبل ذلك بنظيره الفنزويلي إيفان جيل ونائب الرئيس ديلسي رودريغيز.وقال لافروف بمؤتمر صحفي في العاصمة الفنزويلية، أن روسيا ستساعد في جعل الاقتصاد الفنزويلي أقل اعتمادًا على نزوات الولايات المتحدة وألعابها الجيوسياسية، مشيرا إلى أن تجربة موسكو مع العقوبات ستكون مفيدة لكاراكس.وأكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيانها يوم أمس، أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا تشكل تحالفًا استراتيجيًا قويًا يتوسع باستمرار.
https://sputnikarabic.ae/20230418/لافروف-موسكو-تبذل-قصارى-جهدها-لتقليل-اعتماد-فنزويلا-على-أهواء-واشنطن-1076066618.html
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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف يسلم مادورو دعوة من الرئيس بوتين لزيارة روسيا
02:25 GMT 19.04.2023 (تم التحديث: 02:27 GMT 19.04.2023) تابعنا عبر
سلمَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال لقائه به، دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة روسيا.
كاراكاس - سبوتنيك
. وقال لافروف في بداية لقائه بالرئيس الفنزويلي بمقر الرئاسة الرسمي، في قصر ميرافلوريس: "أريد أن أنقل إليكم رسالة من الرئيس بوتين. كما طلب مني أن أنقل شفهيا أحر تمنياته وتحياته إليكم. لديكم دعوة منه لزيارة روسيا في أي وقت مناسب".
وحيا مادورو الوفد الروسي وشدد على أنه يعرف "كم كان العمل مثمرًا في البرازيل والآن في فنزويلا".
وقال الرئيس البرازيلي: "سنمضي قدمًا في العمل بالموضوعات التي تجمعنا. <...> أشاهدك دائمًا كيف تتحرك في جميع أنحاء العالم. ودائمًا مع الحقيقة".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد اجتمع قبل ذلك بنظيره الفنزويلي إيفان جيل ونائب الرئيس ديلسي رودريغيز.
وقال لافروف بمؤتمر صحفي في العاصمة الفنزويلية، أن روسيا ستساعد في جعل الاقتصاد الفنزويلي
أقل اعتمادًا على نزوات الولايات المتحدة وألعابها الجيوسياسية، مشيرا إلى أن تجربة موسكو مع العقوبات ستكون مفيدة لكاراكس.
وأكدت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيانها يوم أمس، أن العلاقات بين روسيا وفنزويلا تشكل تحالفًا استراتيجيًا قويًا يتوسع باستمرار.