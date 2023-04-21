https://sputnikarabic.ae/20230421/الاحتفال-بعيد-الفطر-حول-العالم-1076166221.html
الاحتفال بعيد الفطر حول العالم
الاحتفال بعيد الفطر حول العالم
تحتفل، اليوم، العديد من دول العالم بأول أيام عيد الفطر، حيث أعلنت كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن وتركيا وفلسطين والسودان... 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T13:59+0000
2023-04-21T13:59+0000
2023-04-21T14:11+0000
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عيد الفطر
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بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وأستراليا أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان، والسبت أول أيام عيد الفطر.شاهد أيضا - عيد الفطر في روسيا بعدسة "سبوتنيك"تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" - جانبًا من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم.
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фото, صور, عيد الفطر
الاحتفال بعيد الفطر حول العالم 13:59 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 14:11 GMT 21.04.2023) تابعنا عبر
تحتفل، اليوم، العديد من دول العالم بأول أيام عيد الفطر، حيث أعلنت كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن وتركيا وفلسطين والسودان وديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء في لبنان ودول أخرى إسلامية، شرقي آسيا، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر.
بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وأستراليا أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان، والسبت أول أيام عيد الفطر.
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" - جانبًا من
مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حول العالم. © AP Photo / Mahmoud Illean
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، 21 أبريل 2023.
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس، 21 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin امرأة من المصلين ترعى طفلًا حيث يشارك المسلمون في صلاة الصباح احتفالًا بعيد الفطر، في مجمع الجامعة المحمدية في باندا آتشيه، إندونيسيا في 21 أبريل 2023.
امرأة من المصلين ترعى طفلًا حيث يشارك المسلمون في صلاة الصباح احتفالًا بعيد الفطر، في مجمع الجامعة المحمدية في باندا آتشيه، إندونيسيا في 21 أبريل 2023.
© Sputnik . Murad Orujov / الانتقال إلى بنك الصور المؤمنون يحضرون صلاة عيد الفطر في مسجد تيازابير في باكو، أذربيجان
المؤمنون يحضرون صلاة عيد الفطر في مسجد تيازابير في باكو، أذربيجان
© AP Photo / Ebrahim Noroozi مقاتل من "طالبان" أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023
مقاتل من "طالبان" أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023
© AFP 2023 / Ahmed Hasan المحتفلون بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك خارج مسجد الصديق في القاهرة، مصر 21 أبريل 2023.
المحتفلون بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك خارج مسجد الصديق في القاهرة، مصر 21 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Robin Utrecht مصلون يشاركون في صلاة عيد الفطر في مسجد مولانا في روتردام، هولندا في 21 أبريل 2023.
مصلون يشاركون في صلاة عيد الفطر في مسجد مولانا في روتردام، هولندا في 21 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Devi Rahman يصل المسلمون للمشاركة في صلاة الصبح احتفالًا بعيد الفطر في منطقة بارانغكوسومو الرملية في بانتول، إندونيسيا21 أبريل 2023.
يصل المسلمون للمشاركة في صلاة الصبح احتفالًا بعيد الفطر في منطقة بارانغكوسومو الرملية في بانتول، إندونيسيا21 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Yasin Akgul
يحيي المصلون بعضهم بعضا، بينما يستعدون لآداء صلاة عيد الفطر في آيا صوفيا في إسطنبول، في تركيا 21 أبريل 2023.
يحيي المصلون بعضهم بعضا، بينما يستعدون لآداء صلاة عيد الفطر في آيا صوفيا في إسطنبول، في تركيا 21 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Safin Hamed خروج المصلون بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر من مسجد الفردوس في أربيل شمال العراق، في 21 أبريل 2023
خروج المصلون بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر من مسجد الفردوس في أربيل شمال العراق، في 21 أبريل 2023
© AFP 2023 / Hussein Faleh صبي ينظر إلى المصلين في أول أيام عيد الفطر في مسجد البصرة الكبير في البصرة، العراق 21 أبريل 2023.
صبي ينظر إلى المصلين في أول أيام عيد الفطر في مسجد البصرة الكبير في البصرة، العراق 21 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Hussein Faleh
الشيخ محمد الملا، رئيس الأوقاف السنية في البصرة، يوزع العيدية على الأطفال في أول أيام عيد الفطر في الجامع الكبير في البصرة في 21 أبريل 2023.
الشيخ محمد الملا، رئيس الأوقاف السنية في البصرة، يوزع العيدية على الأطفال في أول أيام عيد الفطر في الجامع الكبير في البصرة في 21 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Mahmud Hams فتيات يلتقطن صورة "سيلفي" أثناء اجتماعهن بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر في مدينة غزة، فلسطين 21 أبريل 2023.
فتيات يلتقطن صورة "سيلفي" أثناء اجتماعهن بعد صلاة اليوم الأول من عيد الفطر في مدينة غزة، فلسطين 21 أبريل 2023.
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko مسلمو قيرغيزستان خلال احتفالات عيد الفطر في وسط بيشكيك ،21 أبريل 2023
مسلمو قيرغيزستان خلال احتفالات عيد الفطر في وسط بيشكيك ،21 أبريل 2023
© AFP 2023
صبي يعدل غطاء رأسه بعد صلاة عيد الفطر في مسجد الحارة الرابعة في حي جريف غرب في الخرطوم السودانية، 21 أبريل 2023 .
صبي يعدل غطاء رأسه بعد صلاة عيد الفطر في مسجد الحارة الرابعة في حي جريف غرب في الخرطوم السودانية، 21 أبريل 2023 .
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat صورة جوية لصلاة عيد الفطر في ملعب لكرة القدم في مدينة الكويت، الكويت 21 أبريل 2023.
صورة جوية لصلاة عيد الفطر في ملعب لكرة القدم في مدينة الكويت، الكويت 21 أبريل 2023.
© AP Photo / Amr Nabil يحتفل المصريون خارج مسجد الصديق في القاهرة ، مصر 21 أبريل 2023.
يحتفل المصريون خارج مسجد الصديق في القاهرة ، مصر 21 أبريل 2023.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور
مصلون في يوم عيد الفطر في "مسجد موسكو الكبير" في العاصمة الروسية.
مصلون في يوم عيد الفطر في "مسجد موسكو الكبير" في العاصمة الروسية.