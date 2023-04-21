https://sputnikarabic.ae/20230421/الكونغرس-الأمريكي-يوجه-إنذارا-لبايدن-بشأن-أوكرانيا-1076148942.html
الكونغرس الأمريكي يوجه إنذارا لبايدن بشأن أوكرانيا
الكونغرس الأمريكي يوجه إنذارا لبايدن بشأن أوكرانيا
أفادت صحيفة غربية، بأن مجموعة من 19 جمهوريًا في الكونغرس أعدت رسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعوه إلى إنهاء المساعدة لأوكرانيا. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T08:59+0000
2023-04-21T08:59+0000
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وجاء في الصحيفة: "نحن قلقون للغاية من أن الدعم للجيش الأوكراني يهدد بمزيد من التصعيد، سنعارض بشكل قاطع جميع حزم المساعدات المستقبلية ما لم يتم ربطها باستراتيجية دبلوماسية واضحة تهدف إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن".ووفقًا لأعضاء الكونغرس، فإن استراتيجية إدارة بايدن الحالية المتمثلة في استمرار المساعدات والعقوبات تؤدي إلى "تصعيد ومزيد من العنف" وتزيد من خطر المواجهة المباشرة مع روسيا.وخلصت الرسالة إلى "أننا بحاجة إلى التركيز على مواردنا العسكرية والاقتصادية الخاصة، "بدلاً من تخصيص موارد كبيرة للصراع الخارجي"، بحسب صحيفة "the hill".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية لكييف منذ بدء العملية الخاصة الروسية بلغ 36.1 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230421/ستولتنبرغ-الناتو-سيواصل-دعم-أوكرانيا-حتى-تفوز-في-الحرب-1076143694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي يوجه إنذارا لبايدن بشأن أوكرانيا
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أفادت صحيفة غربية، بأن مجموعة من 19 جمهوريًا في الكونغرس أعدت رسالة مشتركة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعوه إلى إنهاء المساعدة لأوكرانيا.
وجاء في الصحيفة: "نحن قلقون للغاية من أن الدعم للجيش الأوكراني يهدد بمزيد من التصعيد، سنعارض بشكل قاطع جميع حزم المساعدات المستقبلية ما لم يتم ربطها باستراتيجية دبلوماسية واضحة تهدف إلى إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن".
ووفقًا لأعضاء الكونغرس، فإن استراتيجية إدارة بايدن الحالية المتمثلة في استمرار المساعدات والعقوبات تؤدي إلى "تصعيد ومزيد من العنف" وتزيد من خطر المواجهة المباشرة مع روسيا.
وخلصت الرسالة إلى "أننا بحاجة إلى التركيز على مواردنا العسكرية والاقتصادية الخاصة، "بدلاً من تخصيص موارد كبيرة للصراع الخارجي"، بحسب صحيفة "the hill".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية لكييف منذ بدء العملية الخاصة الروسية بلغ 36.1 مليار دولار.