https://sputnikarabic.ae/20230421/عيد-الفطر-في-روسيا-بعدسة-ٍسبوتنيك-1076145429.html

عيد الفطر في روسيا بعدسة "سبوتنيك"

عيد الفطر في روسيا بعدسة "سبوتنيك"

تحتفل روسيا اليوم الجمعة بأول أيام عيد الفطر إلى جانب العديد من الدول العربية والإسلامية التي قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شوال. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

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وأعلنت كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن وتركيا وفلسطين والسودان وديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء في لبنان ودول أخرى إسلامية شرق آسيا، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر.بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وأستراليا أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان والسبت أول أيام عيد الفطر.اقرأ أيضا - بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المباركتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك - جانبًا من الاحتفال بعيد الفطر في بعض مدن روسيا بعدسة "سبوتنيك".

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