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https://sputnikarabic.ae/20230421/عيد-الفطر-في-روسيا-بعدسة-ٍسبوتنيك-1076145429.html
عيد الفطر في روسيا بعدسة "سبوتنيك"
عيد الفطر في روسيا بعدسة "سبوتنيك"
تحتفل روسيا اليوم الجمعة بأول أيام عيد الفطر إلى جانب العديد من الدول العربية والإسلامية التي قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شوال. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T09:01+0000
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وأعلنت كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن وتركيا وفلسطين والسودان وديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء في لبنان ودول أخرى إسلامية شرق آسيا، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر.بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وأستراليا أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان والسبت أول أيام عيد الفطر.اقرأ أيضا - بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المباركتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك - جانبًا من الاحتفال بعيد الفطر في بعض مدن روسيا بعدسة "سبوتنيك".
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صور, روسيا, عيد الفطر, фото
صور, روسيا, عيد الفطر, фото

عيد الفطر في روسيا بعدسة "سبوتنيك"

09:01 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 09:02 GMT 21.04.2023)
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تحتفل روسيا اليوم الجمعة بأول أيام عيد الفطر إلى جانب العديد من الدول العربية والإسلامية التي قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شوال.
وأعلنت كل من السعودية ومصر وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسوريا واليمن وتركيا وفلسطين والسودان وديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء في لبنان ودول أخرى إسلامية شرق آسيا، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر.
بينما أعلنت عمان وإيران وماليزيا وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وأستراليا أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان والسبت أول أيام عيد الفطر.
اقرأ أيضا - بوتين يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك - جانبًا من الاحتفال بعيد الفطر في بعض مدن روسيا بعدسة "سبوتنيك".
© Sputnik . MAKSIM BOGODVED / الانتقال إلى بنك الصورمصلية توزع هدايا تذكارية في يوم عيد الفطر بالقرب من مسجد "قول شريف" في مدينة قازان الروسية.
مصلية توزع هدايا تذكارية في يوم عيد الفطر بالقرب من مسجد قول شريف في مدينة قازان الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MAKSIM BOGODVED
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مصلية توزع هدايا تذكارية في يوم عيد الفطر بالقرب من مسجد "قول شريف" في مدينة قازان الروسية.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمصلون في يوم عيد الفطر بمسجد "موسكو الجامع" في مدينة موسكو الروسية.
مصلون في يوم عيد الفطر بمسجد موسكو الجامع في مدينة موسكو الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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مصلون في يوم عيد الفطر بمسجد "موسكو الجامع" في مدينة موسكو الروسية.
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس مفتي روسيا، رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في الجزء الأوروبي من روسيا، الشيخ رافيل غينوتدين، خلال خطبة عيد الفطر، بمسجد "موسكو الجامع" في مدينة موسكو الروسية.
رئيس مجلس مفتي روسيا، رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في الجزء الأوروبي من روسيا، الشيخ رافيل غينوتدين، خلال خطبة عيد الفطر، بمسجد موسكو الجامع في مدينة موسكو الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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رئيس مجلس مفتي روسيا، رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في الجزء الأوروبي من روسيا، الشيخ رافيل غينوتدين، خلال خطبة عيد الفطر، بمسجد "موسكو الجامع" في مدينة موسكو الروسية.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمصلون بالقرب من مسجد الإمام إسماعيل البخاري قبل بدء صلاة العيد بمناسبة عيد الفطر في فيرخنيايا بيشما، مقاطعة سفيردلوفسك الروسية
مصلون بالقرب من مسجد الإمام إسماعيل البخاري قبل بدء صلاة العيد بمناسبة عيد الفطر في فيرخنيايا بيشما، مقاطعة سفيردلوفسك الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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مصلون بالقرب من مسجد الإمام إسماعيل البخاري قبل بدء صلاة العيد بمناسبة عيد الفطر في فيرخنيايا بيشما، مقاطعة سفيردلوفسك الروسية
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورمسجد "قول شريف" خلال صلاة عيد الفطر في مدينة قازان الروسية
مسجد قول شريف خلال صلاة عيد الفطر في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maxim Bogodvid
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مسجد "قول شريف" خلال صلاة عيد الفطر في مدينة قازان الروسية
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورمفتي المسلمين في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول حاجي أميرالي أبلايف، خلال صلاة عيد الفطر، في قصر ثقافة النقابات المهنية في مدينة سيمفيربول، جمهورية القرم الروسية.
مفتي المسلمين في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول حاجي أميرالي أبلايف، خلال صلاة عيد الفطر، في قصر ثقافة النقابات المهنية في مدينة سيمفيربول، جمهورية القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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مفتي المسلمين في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول حاجي أميرالي أبلايف، خلال صلاة عيد الفطر، في قصر ثقافة النقابات المهنية في مدينة سيمفيربول، جمهورية القرم الروسية.
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصورمصلون يهنئون بعضهم في مسجد "قول شريف" بعد انتهاء صلاة عيد الفطر في مدينة قازان الروسية
مصلون يهنئون بعضهم في مسجد قول شريف بعد انتهاء صلاة عيد الفطر في مدينة قازان الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maxim Bogodvid
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مصلون يهنئون بعضهم في مسجد "قول شريف" بعد انتهاء صلاة عيد الفطر في مدينة قازان الروسية
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورمصلون في يوم عيد الفطر بمسجد "موسكو الجامع" في مدينة موسكو الروسية.
مصلون في يوم عيد الفطر بمسجد موسكو الجامع في مدينة موسكو الروسية. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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مصلون في يوم عيد الفطر بمسجد "موسكو الجامع" في مدينة موسكو الروسية.
© Sputnik . MAKSIM BOGODVED / الانتقال إلى بنك الصورمصلون في يوم عيد الفطر بمسجد "قول شريف" في مدينة قازان الروسية.
مصلون في يوم عيد الفطر بمسجد قول شريف في مدينة قازان الروسية. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . MAKSIM BOGODVED
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مصلون في يوم عيد الفطر بمسجد "قول شريف" في مدينة قازان الروسية.
© Sputnik . MAKSIM BOGODVED / الانتقال إلى بنك الصورمصلي في يوم عيد الفطر بمسجد "قول شريف" في مدينة قازان الروسية.
مصلي في يوم عيد الفطر بمسجد قول شريف في مدينة قازان الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . MAKSIM BOGODVED
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مصلي في يوم عيد الفطر بمسجد "قول شريف" في مدينة قازان الروسية.
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